باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب مرادی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ایران پس از کسب مدال طلا یزدانی و پایان کار کاروان وزنهبرداری ایران در بازیهای آسیایی جوانان گفت: خدا را شکر امروز یزدانی عملکرد بسیار خوبی داشت. به مردم عزیز ایران و خانواده یزدانی تبریک میگویم.
او ادامه داد: روز گذشته عملکرد وزنهبرداران ما کمی ضعیف بود. احساس میکنم به خاطر اولین تجربهشان بود، چون پشت صحنه خوب بودند و تنها دلیلش استرس وزنهبرداران بود، آنها تمرینات خوبی هم داشتند.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری عنوان کرد: امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و این جوانان آینده روشنی برای وزنهبرداری ایران هستند.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا یزدانی در تمرینات وزنه ۲۰۱ کیلوگرم را مهار کرده بود،گفت: خیر تاکنون وزنه ۲۰۱ کیلوگرم در دوضرب نزده بود و باید در این مسابقه برای کسب مدال طلا این وزنه را میزد و خدا را شکر خستگی را از تن ما درآورد.