باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) نگرانی عمیق خود را نسبت به بدتر شدن شرایط انسانی در غزه با نزدیک شدن به فصل زمستان ابراز کرد. این سازمان هشدار داد که علیرغم آتشبس، بسیاری از فلسطینیها همچنان فاقد سرپناه مناسب، لباس گرم و لوازم بهداشتی هستند.
آمیلا سوریاراتنه، هماهنگکننده امنیتی صلیب سرخ در غزه، گفت که شرایط زندگی به شکل باورنکردنی چالشبرانگیز باقی مانده است. او خواستار افزایش چشمگیر کمکهای ارسالی شد و خاطرنشان کرد که اگرچه نانواییها و آشپزخانههای محلی در حال فعالیت هستند، اما فاصله زیادی تا تأمین نیازهای مردم دارند.
نوار غزه پس از حملات نظامی گسترده رژیم تروریستی اسرائیل، شاهد تخریب گسترده زیرساختها، بیمارستانها و خانههای مسکونی بوده است. به دلیل این تخریبها و دستورات تخلیه نظامی، اکثریت جمعیت غزه (حدود ۱.۹ میلیون نفر) چندین بار آواره شده و به مناطق جنوبی پناه بردهاند. این آوارگان در مراکز اسکان موقت بسیار شلوغ، مدارس و چادرهای موقتی که در برابر سرما و باران آسیبپذیرند، زندگی میکنند.
با ورود فصل زمستان و کاهش شدید دما، بارشهای سنگین و سیلابها، چادرهای موقت را از بین برده و خطر ابتلا به بیماریهای عفونی (مانند بیماریهای تنفسی، اسهال و یرقان) را در میان جمعیتی که به دلیل سوءتغذیه و کمبود آب تمیز ضعیف شدهاند، به شدت افزایش میدهد.
