باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۲۴ برنز به کار خود پایان داد و به عنوان پرافتخارترین کاروان ایران در ادوار بازیهای آسیایی لقب گرفت.
کاروان ایران که با شعار «سفیران امید» در ۲۲ رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرد عملکردی درخشان از خود به جای گذاشت و برای نخستین بار رکورد تاریخی مدالهای طلای کاروان ایران در سطح بازیهای آسیایی جوانان را شکست.
در پایان این مسابقات ایران با ۲۲ مدال طلا، با ۱۶ پله صعود نسبت به دوره قبل به رده چهارم جدول مدالی رسید و رکورد پیشین خود را پشت سر گذاشت.
ایران پیش از این در دو دوره گذشته بازیهای آسیایی جوانان نتایج متفاوتی را رقم زده بود. در اولین دوره بازیها در سنگاپور ۲۰۰۹، ایران در ۹ رشته شرکت کرد و با ۵۴ ورزشکار در مجموع در رده یازدهم جدول قرار گرفت. کارنامه ایران شامل یک مدال طلا، سه نقره و دو برنز بود.
مدالهای بدست آمده در ۲۰۰۹: یک طلا، سه نقره و دو برنز
در دوومیدانی ۱ طلا، ۲ نقره، ۱ برنز
بسکتبال سهنفره: نقره
فوتبال: برنز
در دومین دوره بازیها در نانجینگ ۲۰۱۳، ایران با ۷۹ ورزشکار در ۱۷ رشته حاضر شد، اما با وجود افزایش رشتهها و نفرات، عملکرد ضعیفتری داشت. ایران در این مسابقات با ۶ مدال نقره و ۲ برنز در رده بیستم ایستاد.
مدالهای ایران در بازیهای آسیایی نانجینگ: ۶ نقره و ۲ برنز
دوومیدانی: ۳ نقره، ۱ برنز
فوتبال: نقره
تیراندازی: نقره
تکواندو: نقره
جودو: برنز.
اما در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در بحرین کاروان ایران در مجموع ۷۶ مدال کسب کرد که ۲۲ نشان آن از جنس طلا بود و ایران در پایان در جدول مدالی در رده چهارم ایستاد.
در این دوره علاوه بر صعود در جدول مدالی کاروان ایران در رشتههای تیمی همچون بسکتبال دختران، هندبال دختران، فوتسال دختران و پسران، والیبال دختران و پسران، کبدی دختران و پسران صاحب مدال شد.
دختران در این دوره مدالهای زیادی کسب کردند.
مدالآوران ایران در پایان بازیهای آسیایی جوانان بحرین:
مدال طلا:
بهداد نقیئی در تکواندو
زینب شهریاری تکواندو
تیم پومسه تکواندو
امیرمحمد حاتمیان MMA
امیرمهدی وظیفه MMA
وانیافتحعلیپور MMA
تیام دهپهلوان MMA
باران جانی مویتای
روژان بهنام مویتای
محمدمهدی غلامی در شنا
تیم ملی فوتسال دختران
مهسا کوشکی جودو
تیم ملی والیبال دختران
تیم ملی والیبال پسران
پارسا طهماسبی کشتی آزاد
مرتضی حاجملامحمدی کشتی آزاد
امیرمحمد زرینکام کشتی آزاد
حسین یزدانی در وزنهبرداری
محمدعلی غلامی در شنا
سینا شکوهی در کشتی ساحلی
تیم ملی هندبال دختران
تورج خدایی کشتی ساحلی
مدال نقره:
محراب مکرمی در کوراش
یوسف باغچقی در کوراش
تیم ملی کبدی پسران
تیم ملی کبدی دختران
عسل گلتپه تکواندو
پینار لطفیزاده تکواندو
ایلیا واحدی MMA
ابوالفضل حاجیوند مویتای
یاسین موسوی مویتای
تیم ملی بسکتبال سهنفره دختران
آرمان الهی وزنهبرداری
نسیم قاسمی در وزنهبرداری
متین چمیپا در بوکس
مهرشاد شرافتمندانه بوکس
تیم ملی فوتسال پسران
امیر علی دومیرکلایی کشتی ساحلی
محمد مهدی فتوحی کشتی ساحلی
مدال برنز:
محمد علیدوستی دومیدانی
علیرضا صمیمی دومیدانی
فرزان احمدی بوکس
فرهود قربانی بوکس
یکتا صحرایی بوکس
فاطمه رستگار بوکس
امیر محمد فراهانی بازیهای رایانهای
ابوالفضل نظری جودو
سبحان حکیمی جودو
حسین نوین جودو
محمد برفراز جودو
ستایش جلال الدین کوراش
مهسا برزگر کوراش
علی اصغر مرادی MMA
کمند کرمزاد MMA
امیر محمد مجیدی نیا مویتای
امیر عباس ساغری مویتای
طاها شریفی موی تای
مائده صادق زاده موی تای
سودا آقایی موی تای
علیرضا مرتاضی پنجاک سیلات
بنیامین فرجی تنیس روی میز
محمد جواد گریان تکواندو
محمد امین حبیب زاده تکواندو
دیانا بابا رحیم تکواندو
میکس پومسه تکواندو
سنا شایگان پومسه
مبارزه تیمی میکس
بهنود نصرتی وزنه برداری
هستی صدیقی وزنه برداری
سید زهرا حسینی وزنه برداری
مهسا بهشتی وزنه برداری
حسین یزدانی وزنه برداری
سید طاها هاشمی کشتی
محمد پارسا کرمی کشتی