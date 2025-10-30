کاروان ورزشی ایران با کسب با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۲۴ برنز در رده چهارم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ جوانان بحرین قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۲۴ برنز به کار خود پایان داد و به عنوان پرافتخارترین کاروان ایران در ادوار بازی‌های آسیایی لقب گرفت.

کاروان ایران که با شعار «سفیران امید» در ۲۲ رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرد عملکردی درخشان از خود به جای گذاشت و برای نخستین بار رکورد تاریخی مدال‌های طلای کاروان ایران در سطح بازی‌های آسیایی جوانان را شکست.

در پایان این مسابقات ایران با ۲۲ مدال طلا، با ۱۶ پله صعود نسبت به دوره قبل به رده چهارم جدول مدالی رسید و رکورد پیشین خود را پشت سر گذاشت.

ایران پیش از این در دو دوره گذشته بازی‌های آسیایی جوانان نتایج متفاوتی را رقم زده بود. در اولین دوره بازی‌ها در سنگاپور ۲۰۰۹، ایران در ۹ رشته شرکت کرد و با ۵۴ ورزشکار در مجموع در رده یازدهم جدول قرار گرفت. کارنامه ایران شامل یک مدال طلا، سه نقره و دو برنز بود. 

جدول مدالی

مدال‌های بدست آمده در ۲۰۰۹: یک طلا، سه نقره و دو برنز

در دوومیدانی ۱ طلا، ۲ نقره، ۱ برنز

بسکتبال سه‌نفره: نقره

فوتبال: برنز

در دومین دوره بازی‌ها در نانجینگ ۲۰۱۳، ایران با ۷۹ ورزشکار در ۱۷ رشته حاضر شد، اما با وجود افزایش رشته‌ها و نفرات، عملکرد ضعیف‌تری داشت. ایران در این مسابقات با ۶ مدال نقره و ۲ برنز در رده بیستم ایستاد.

مدال‌های ایران در بازی‌های آسیایی نانجینگ: ۶ نقره و ۲ برنز

دوومیدانی: ۳ نقره، ۱ برنز

فوتبال: نقره

تیراندازی: نقره

تکواندو: نقره

جودو: برنز.

اما در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در بحرین کاروان ایران در مجموع ۷۶ مدال کسب کرد که ۲۲ نشان آن از جنس طلا بود و ایران در پایان در جدول مدالی در رده چهارم ایستاد. 

در این دوره علاوه بر صعود در جدول مدالی کاروان ایران در رشته‌های تیمی همچون بسکتبال دختران، هندبال دختران، فوتسال دختران و پسران، والیبال دختران و پسران، کبدی دختران و پسران صاحب مدال شد. 

دختران در این دوره مدال‌های زیادی کسب کردند. 

مدال‌آوران ایران در پایان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین:

مدال طلا:

بهداد نقی‌ئی در تکواندو

زینب شهریاری تکواندو

تیم پومسه تکواندو

امیرمحمد حاتمیان MMA

امیرمهدی وظیفه MMA

وانیافتحعلی‌پور MMA

تیام ده‌پهلوان MMA

باران جانی موی‌تای 

روژان بهنام موی‌تای

محمدمهدی غلامی در شنا 

تیم ملی فوتسال دختران 

مهسا کوشکی جودو

تیم ملی والیبال دختران 

تیم ملی والیبال پسران 

پارسا طهماسبی کشتی آزاد 

مرتضی حاج‌ملامحمدی کشتی آزاد 

امیرمحمد زرین‌کام کشتی آزاد

حسین یزدانی در وزنه‌برداری 

محمدعلی غلامی در شنا

سینا شکوهی در کشتی ساحلی

تیم ملی هندبال دختران 

تورج خدایی کشتی ساحلی

مدال نقره:

محراب مکرمی در کوراش

یوسف باغچقی در کوراش

تیم ملی کبدی پسران

تیم ملی کبدی دختران

عسل گل‌تپه تکواندو 

پینار لطفی‌زاده تکواندو

ایلیا واحدی MMA

ابوالفضل حاجی‌وند موی‌تای

یاسین موسوی موی‌تای 

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره دختران

آرمان الهی وزنه‌برداری 

نسیم قاسمی در وزنه‌برداری 

نسیم قاسمی در وزنه‌برداری 

متین چمی‌پا در بوکس

مهرشاد شرافتمندانه بوکس 

تیم ملی فوتسال پسران 

امیر علی دومیرکلایی کشتی ساحلی

محمد مهدی فتوحی کشتی ساحلی 

مدال برنز:

محمد علیدوستی دومیدانی 

علیرضا صمیمی دومیدانی 

فرزان احمدی بوکس 

فرهود قربانی بوکس 

یکتا صحرایی بوکس 

فاطمه رستگار بوکس 

امیر محمد فراهانی بازی‌های رایانه‌ای 

ابوالفضل نظری جودو 

سبحان حکیمی جودو 

حسین نوین جودو 

محمد برفراز جودو 

ستایش جلال الدین کوراش 

مهسا برزگر کوراش 

علی اصغر مرادی MMA 

کمند کرمزاد MMA

امیر محمد مجیدی نیا مویتای 

امیر عباس ساغری مویتای

طا‌ها شریفی موی تای 

مائده صادق زاده موی تای 

سودا آقایی موی تای 

علیرضا مرتاضی پنجاک سیلات 

بنیامین فرجی تنیس روی میز 

محمد جواد گریان تکواندو 

محمد امین حبیب زاده تکواندو

دیانا بابا رحیم تکواندو 

میکس پومسه تکواندو 

سنا شایگان پومسه

مبارزه تیمی میکس

بهنود نصرتی وزنه برداری 

هستی صدیقی وزنه برداری 

سید زهرا حسینی وزنه برداری 

سید زهرا حسینی وزنه برداری

مهسا بهشتی وزنه برداری 

حسین یزدانی وزنه برداری

سید طا‌ها هاشمی کشتی 

محمد پارسا کرمی کشتی

برچسب ها: کاروان ورزشی ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان؛
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
نتایج ایران در روز هشتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز برای ایران
سرپرست کاروان سفیران امید:
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال
پایانی بر دوران پرافتخار پروفسور کروات/ برانکو از دنیای مربیگری خداحافظی کرد
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
چمی پا نایب قهرمان شد
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
درخشش نمایندگان کشتی ساحلی ایران با ۲ طلا و ۲ نقره
آخرین اخبار
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
مرادی: وزنه‌برداران استرس داشتند/ اولین بار بود که یزدانی وزنه‌بردار ۲۰۱ کیلوگرم را زد + فیلم
یزدانی: مدال طلای خودم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم + فیلم
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
بیستمین دوره مسابقات آزاد باشگاه‌های کشور قوی‌ترین مردان برگزار می‌شود
برگزاری جلسات فشرده هماهنگی برای اعزام تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی جهان فیتنس چلنج و فیت مدل
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
یزدانی تنها طلایی ایران در بازی های آسیایی جوانان شد
نتایج ایران در روز هشتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز برای ایران
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
غلامی: مدال هایم را به مردم کشورم اهدا می‌کنم + فیلم
قلعه نویی: مسابقات لیگ را برای دعوت بهترین‌ها به تیم ملی رصد می‌کنیم
رضوانی: باید به رشته های پرمدال توجه بیشتری کرد+ فیلم
طلا و برنز بانوان پاراتیرانداز ایران در جام جهانی العین امارات
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
پاکدل: آینده ورزش ایران روشن است/ در رشته‌های پرمدال هم می‌توانیم بدرخشیم
یک برد و یک باخت برای شاگردان رافائل در تورنمنت تونس
پیروزی مدعیان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
صدرنشینی تیم مورایس با حضور ۳ بازیکن ایرانی
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
جودو بازی‌های آسیایی؛ سبحان حکیمی به مدال برنز رسید
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
پایانی بر دوران پرافتخار پروفسور کروات/ برانکو از دنیای مربیگری خداحافظی کرد
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم