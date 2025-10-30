باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۲۴ برنز به کار خود پایان داد و به عنوان پرافتخارترین کاروان ایران در ادوار بازی‌های آسیایی لقب گرفت.

کاروان ایران که با شعار «سفیران امید» در ۲۲ رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرد عملکردی درخشان از خود به جای گذاشت و برای نخستین بار رکورد تاریخی مدال‌های طلای کاروان ایران در سطح بازی‌های آسیایی جوانان را شکست.

در پایان این مسابقات ایران با ۲۲ مدال طلا، با ۱۶ پله صعود نسبت به دوره قبل به رده چهارم جدول مدالی رسید و رکورد پیشین خود را پشت سر گذاشت.

ایران پیش از این در دو دوره گذشته بازی‌های آسیایی جوانان نتایج متفاوتی را رقم زده بود. در اولین دوره بازی‌ها در سنگاپور ۲۰۰۹، ایران در ۹ رشته شرکت کرد و با ۵۴ ورزشکار در مجموع در رده یازدهم جدول قرار گرفت. کارنامه ایران شامل یک مدال طلا، سه نقره و دو برنز بود.

مدال‌های بدست آمده در ۲۰۰۹: یک طلا، سه نقره و دو برنز

در دوومیدانی ۱ طلا، ۲ نقره، ۱ برنز

بسکتبال سه‌نفره: نقره

فوتبال: برنز

در دومین دوره بازی‌ها در نانجینگ ۲۰۱۳، ایران با ۷۹ ورزشکار در ۱۷ رشته حاضر شد، اما با وجود افزایش رشته‌ها و نفرات، عملکرد ضعیف‌تری داشت. ایران در این مسابقات با ۶ مدال نقره و ۲ برنز در رده بیستم ایستاد.

مدال‌های ایران در بازی‌های آسیایی نانجینگ: ۶ نقره و ۲ برنز

دوومیدانی: ۳ نقره، ۱ برنز

فوتبال: نقره

تیراندازی: نقره

تکواندو: نقره

جودو: برنز.

اما در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در بحرین کاروان ایران در مجموع ۷۶ مدال کسب کرد که ۲۲ نشان آن از جنس طلا بود و ایران در پایان در جدول مدالی در رده چهارم ایستاد.

در این دوره علاوه بر صعود در جدول مدالی کاروان ایران در رشته‌های تیمی همچون بسکتبال دختران، هندبال دختران، فوتسال دختران و پسران، والیبال دختران و پسران، کبدی دختران و پسران صاحب مدال شد.

دختران در این دوره مدال‌های زیادی کسب کردند.

مدال‌آوران ایران در پایان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین:

مدال طلا:

بهداد نقی‌ئی در تکواندو

زینب شهریاری تکواندو

تیم پومسه تکواندو

امیرمحمد حاتمیان MMA

امیرمهدی وظیفه MMA

وانیافتحعلی‌پور MMA

تیام ده‌پهلوان MMA

باران جانی موی‌تای

روژان بهنام موی‌تای

محمدمهدی غلامی در شنا

تیم ملی فوتسال دختران

مهسا کوشکی جودو

تیم ملی والیبال دختران

تیم ملی والیبال پسران

پارسا طهماسبی کشتی آزاد

مرتضی حاج‌ملامحمدی کشتی آزاد

امیرمحمد زرین‌کام کشتی آزاد

حسین یزدانی در وزنه‌برداری

محمدعلی غلامی در شنا

سینا شکوهی در کشتی ساحلی

تیم ملی هندبال دختران

تورج خدایی کشتی ساحلی

مدال نقره:

محراب مکرمی در کوراش

یوسف باغچقی در کوراش

تیم ملی کبدی پسران

تیم ملی کبدی دختران

عسل گل‌تپه تکواندو

پینار لطفی‌زاده تکواندو

ایلیا واحدی MMA

ابوالفضل حاجی‌وند موی‌تای

یاسین موسوی موی‌تای

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره دختران

آرمان الهی وزنه‌برداری

نسیم قاسمی در وزنه‌برداری

متین چمی‌پا در بوکس

مهرشاد شرافتمندانه بوکس

تیم ملی فوتسال پسران

امیر علی دومیرکلایی کشتی ساحلی

محمد مهدی فتوحی کشتی ساحلی

مدال برنز:

محمد علیدوستی دومیدانی

علیرضا صمیمی دومیدانی

فرزان احمدی بوکس

فرهود قربانی بوکس

یکتا صحرایی بوکس

فاطمه رستگار بوکس

امیر محمد فراهانی بازی‌های رایانه‌ای

ابوالفضل نظری جودو

سبحان حکیمی جودو

حسین نوین جودو

محمد برفراز جودو

ستایش جلال الدین کوراش

مهسا برزگر کوراش

علی اصغر مرادی MMA

کمند کرمزاد MMA

امیر محمد مجیدی نیا مویتای

امیر عباس ساغری مویتای

طا‌ها شریفی موی تای

مائده صادق زاده موی تای

سودا آقایی موی تای

علیرضا مرتاضی پنجاک سیلات

بنیامین فرجی تنیس روی میز

محمد جواد گریان تکواندو

محمد امین حبیب زاده تکواندو

دیانا بابا رحیم تکواندو

میکس پومسه تکواندو

سنا شایگان پومسه

مبارزه تیمی میکس

بهنود نصرتی وزنه برداری

هستی صدیقی وزنه برداری

سید زهرا حسینی وزنه برداری

مهسا بهشتی وزنه برداری

حسین یزدانی وزنه برداری

سید طا‌ها هاشمی کشتی

محمد پارسا کرمی کشتی