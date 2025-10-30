پادشاه انگلیس با سلب آخرین عناوین از برادرش اندرو و اخراج او از اقامتگاه سلطنتی، عملاً او را از خاندان سلطنتی کنار گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -کاخ باکینگهام در بیانیهای اعلام کرد که پادشاه چارلز، برادرش «اندرو» را از عناوین باقیماندهاش محروم کرده و او را از اقامتگاه سلطنتیاش بیرون میکند.
گفته شده اندرو از این پس به عنوان «اندرو مونتباتن ویندزور» شناخته خواهد شد و عنوان «شاهزاده» از او گرفته میشود.
گزارش شده که اندرو به ملکی در شرق انگلیس نقل مکان خواهد کرد که توسط پادشاه به صورت خصوصی تأمین مالی میشود.
این اقدام در پی افشای پی در پی رسواییهای اندرو صورت میگیرد. فرزند سوم ملکه الیزابت دوم پیش از این با «جفری اپستین» مجرم جنسی در ارتباط بود و حوادث مرتبط با آن تا کنون حواشی زیادی برای خانواده سلطنتی انگلیس ایجاد کرده است.
اواخر مهرماه، اندرو اعلام کرده بود که از عنوان سلطنتی «دوک یورک» و سایر افتخارات سلطنتی خود (به جز شاهزاده) صرف نظر میکند. در آن زمان، او در بیانیهای اعلام کرد که پس از «گفتوگو» با پادشاه و دیگر اعضای خانواده سلطنتی، به این نتیجه رسیدهاند که «اتهامات مداوم» علیه او میتواند توجهات به پادشاه و دیگر اعضای خاندان را منحرف کند.
شاهزاده اندرو در سال ۲۰۱۹ متهم شد که با واسطهگری «جفری اپستین» با یک دختر نوجوان ۱۷ ساله ارتباط نامشروع داشتهاست. این دختر که «ویرجینیا جوفری» نام داشت، آوریل امسال در سن ۴۱ سالگی خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. روزنامه گاردین اخیرا گزینههایی از خاطرات این زن را منتشر کرده که ابعاد جدیدی از انحرافات شاهزاده انگلیس را برملا میکند.
جفری اپستین که در سال ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق انسان و بهرهکشی جنسی در زندان بود، به طرز مشکوکی جان باخت. پزشک قانونی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرده، اما به دلیل ارتباط این فرد با بسیاری از افراد با نفوذ، فرضیات زیادی درباره به قتل رسیدن او وجود دارد. حلقه دوستان و آشنایان اپستین شامل بسیاری از مقامات فعلی و سابق، بازرگانان برجسته و افراد مشهور بینالمللی بود. اقدامات کیفری علیه این سرمایهدار پس از خودکشی او در سلول زندان در ۱۰ آگوست ۲۰۱۹ (۱۹ مرداد ۱۳۹۸) خاتمه یافت.
منبع: گاردین/ یورو نیوز