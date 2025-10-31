مربی تیم ملی والیبال نوجوانان و همشهری صابر کاظمی گفت: صابر هنوز روی تخت بیمارستان است و خانواده‌اش امیدوار است. ما هم باید باعث دلگرمی خانواده‌اش شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون والیبال شب گذشته (چهارشنبه، هفتم آبان) اعلام کرد پس از بررسی‌های تخصصی و انجام آزمایش‌های نهایی، نظر کادر پزشکی قطری مبنی بر مرگ مغزی صابر کاظمی از سوی کمیسیون پزشکی متشکل از اساتید برجسته مغز و اعصاب ایرانی نیز، تأیید شد. بر اساس اعلام رسمی تیم پزشکی، تمامی آزمایش‌های بالینی و تصویربرداری‌های انجام‌شده طی روز‌های اخیر، حاکی از کار افتادن کامل و برگشت‌ناپذیر عملکرد مغز این ورزشکار است.

فرهاد قائمی با بیان اینکه اتفاقی که برای صابر افتاد همه را ناراحت کرد، ادامه داد: من درگیر بازی‌های آسیایی بحرین بودم، اما دورا دور حال او را پیگیری می‌کردم. دوستانمان در قطر هم کمک می‌کردند.

او افزود: همه ناراحت هستیم و از همه مردم می‌خواهم در این شرایط کنار خانواده صابر باشند. کل ایران نگران صابر هستند، اما او هنوز روی تخت بیمارستان است و خانواده‌اش امیدوار هستند. ما هم باید باعث دلگرمی خانواده‌اش شویم.

او با تشکر از فدراسیون والیبال و میلاد تقوی بیان کرد: زحمات زیادی کشیدند و شاید صفر تا ۱۰۰ تمام کار‌ها را انجام دادند. یک روزه کار‌های ویزا و بلیت خانواده صابر را گرفتند تا به قطر بروند. کار انتقال صابر به ایران هم که پروسه سختی بود را انجام داد. الان هم کامل کنار خانواده صابر ایستاده است.

