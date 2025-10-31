مسابقات هفته نهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۶ دیدار امروز برگزار می‌شود و تیم استقلال به مصاف تیم آلومینیوم می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته نهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۶ دیدار امروز در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم فوتبال استقلال  در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم آلومینیوم می‌رود و تیم سپاهان اصفهان میهمان تیم شمس آذر قزوین است.  

استقلال - آلومینیوم اراک/ جمعه ساعت ۱۶:۳۰

تیم‌های استقلال و آلومینیوم اراک در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که امتیازشان در جدول رده بندی برابر است و آبی پوشان به خاطر تفاضل گل بهتر  یک پله بالاتر از حریف اراکی خود قرار گرفته‌اند.  

آبی پوشان پایتخت  در ۲ بازی  پیاپی برابر مس  رفسنجان و فجر سپاسی شیراز  توانستند به صدر جدول برسند و  اکنون آنها  با ۱۳ امتیاز از ۸ بازی به دلیل تفاضل گل کمتر بعد از تراکتور در رده دوم جدول قرار دارند.  

شاگردان ساپینتو به دنبال کسب  ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم آلومینیوم اراک هستند تا به سومین برد متوالی خود در لیگ برتر فوتبال دست یابند و علاوه بر این، به صدر جدول بازگردند.  

ریکاردو ساپینتو در بازی امروز نمی‌تواند از روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت استفاده کند، اما این مربی بازیکنان  اصلی خود را شناخته است و  با همان ترکیب تیم برنده به مصاف تیم آلومینیوم اراک می‌رود.  

در آن طرف، تیم آلومینیوم اراک که ۳ بازی ابتدایی را در لیگ برتر واگذار کرد، بعد از آن ۴  پیروزی متوالی را کسب کرد و این تیم اراکی  هفته قبل به تساوی برابر تیم مس رفسنجان رسید تا با ۱۳ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار بگیرد.  

شاگردان مجتبی حسینی عملکرد فوق العاده‌ای در لیگ برتر فوتبال داشتند و   در ۵ دیدار اخیر خود به ۴ برد و یک تساوی رسیدند. آنها در ۵ بازی اخیر خود گلی دریافت نکردند و  کلین شیت کردند. به هر حال مجتبی حسینی راه گل نخوردن در لیگ برتر را به خوبی به مدافعان تیم خود یاد داده و این تیم به سختی گل می‌خورد و استقلالی‌ها کار دشواری برای باز کردن دروازه اراکی‌ها دارند.  

 مجتبی حسینی سرمربی آلومینیوم بعد از ۲  بازی سکونشینی به نیمکت تیمش بازمی‌گردد. حسینی و شاگردانش به دنبال تداوم شکست ناپذیری هستند و آنها می‌خواهند با برد بازی خارج از خانه برابر استقلال به صدر جدول صعود کنند، اما کار سختی جلوی هواداران آبی پوش دارند.

۲  تیم پیش از این، در ۱۰ دیدار به مصاف هم رفته‌اند که حاصل آن ۵ برد برای استقلال و ۵ تساوی بوده است. نکته جالب اینکه آلومینیوم تا امروز موفق به کسب پیروزی مقابل استقلال نشده است.  

به هر حال باید دید کدامیک از تیم‌های استقلال و آلومینیوم می‌تواند با برد در بازی امروز به صدر جدول برگردد و جای تراکتور را در صدر بگیرد.  

ذوب آهن - ملوان/ جمعه ساعت ۱۶ 

تیم فوتبال ذوب آهن در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و این تیم اصفهانی  هفته گذشته برابر تیم پرسپولیس شکست خورد و با ۶ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.  

شاگردان قاسم حدادی فر می‌خواهند ۳ امتیاز  بازی خانگی برابر تیم ملوان را به دست آورند تا حدودی از بحران خارج شده و  از انتهای جدول فرار کنند.  

در آن طرف، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی هفته گذشته برابر تیم استقلال خوزستان به برتری رسید و با ۱۲ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفت.   

قو‌های سپید انزلی به دنبال امتیاز گرفتن از ذوبی‌ها در اصفهان هستند تا  با دست پر به شهرشان بازگردند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.  

مس رفسنجان- چادر ملو اردکان/ جمعه ساعت ۱۶:۳۰ 

تیم ته جدولی  مس رفسنجان هفته گذشته برابر تیم آلومینیوم اراک به تساوی دست یافت و با ۶ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.  

شاگردان رسول خطیبی به برد بازی خانگی برابر تیم چادر ملو نیاز مبرم دارند تا از بحران خارج شوند و از انتهای جدول فرار کنند.  

در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان هفته گذشته برابر تیم خیبر خرم آباد به برتری رسید و با ۱۱ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفت.  

خیبر خرم آباد - گل گهر سیرجان/ جمعه ساعت ۱۷ 

تیم‌های خیبر خرم آباد و گل گهر هفته گذشته برابر حریفان خود شکست خوردند و این ۲ تیم به دنبال برد در این بازی هستند تا باخت هفته قبل را جبران کنند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.  

۲ تیم تاکنون ۵ بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۲ برد سهم گل گهر سیرجان و ۳ بازی هم با تساوی به پایان رسید. نکته جالب توجه این است که تیم گل گهر تاکنون نتوانسته تیم خیبر را شکست بدهد.  

استقلال خوزستان- فولاد خوزستان/ جمعه ساعت ۱۸ 

دربی اهواز بین تیم‌های استقلال خوزستان و فولاد خوزستان امروز  در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.  

تیم‌های  استقلال خوزستان  و فولاد در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که  در جدول  رده بندی همسایه هستند و  این ۲ تیم می‌خواهند با برد در دربی اهواز از وضعیت بحرانی خارج شوند و از انتهای جدول فرار کنند.  

تیم استقلال خوزستان هفته گذشته برابر تیم ملوان شکست خورد و با ۸ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفت. این تیم اهوازی می‌خواهد در  بازی دربی برنده شود تا نوار ناکامی‌های خود را قطع کند.  

در آن طرف، تیم فولاد خوزستان هفته گذشته برابر تیم شمس آذر قزوین شکست خورد و با ۷ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.  

شاگردان گل محمدی به ۳ امتیاز بازی دربی اهواز نیاز مبرم دارند تا نوار ناکامی‌های خود را قطع کنند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.  

این ۲ تیم در ۵ بازی اخیر خود به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۳ برد سهم فولاد خوزستان و ۲ بازی هم با تساوی به پایان رسید. نکته جالب توجه این است که استقلال خوزستان در این ۵ بازی نتوانسته همشهری خود را شکست بدهد.  

شمس آذر قزوین- سپاهان/ جمعه ساعت ۱۸ 

تیم شمس آذر قزوین هفته گذشته با برد برابر تیم فولاد،   نخستین سه امتیاز فصلش را کسب کرد تا با روحیه‌ای مضاعف به مصاف تیم سپاهان برود.  

شاگردان وحید رضایی به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم سپاهان هستند تا از انتهای جدول رده بندی فرار کنند، اما آنها کار سختی جلوی تیم قدرتمند سپاهان پیش رو دارند.  

در آن طرف، تیم فوتبال سپاهان هفته گذشته برابر تیم پیکان به برتری رسید و با ۱۲ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.  

شاگردان محرم نویدکیا می‌خواهند با بردن تیم ته جدولی شمس آذر به کورس مدعیان قهرمانی برگردند. آنها شانس صدرنشینی در  لیگ برتر فوتبال را دارند به شرطی که بازی استقلال و آلومینیوم مساوی شود و سایر رقبا هم نتوانند امتیاز بگیرند.  

به هر حال طلایی پوشان اصفهانی  هم کم کم و با اضافه شدن بازیکنان مصدوم و البته آماده شدن ریکاردو آلوز تبدیل به تیمی شدند که هواداران اصفهانی را امیدوار به آینده کردند.  

برنامه بازی‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال 

جمعه - ۹ آبان ماه ۱۴۰۴

ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندر انزلی، ساعت ۱۶، ورزشگاه فولادشهر

مس رفسنجان - چادرملو اردکان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهدای رفسنجان

استقلال - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهدای شهر قدس

خیبر خرم‌آباد - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۷، ورزشگاه تختی خرم‌آباد

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان، ساعت ۱۸، ورزشگاه تختی آبادان

شمس آذر قزوین - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۸، ورزشگاه سردار آزادگان

شنبه - ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
پیکان - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۷، ورزشگاه شهدای شهر قدس

