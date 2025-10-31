نوذر رودنیل کارشناس داوری درباره قضاوت وحید کاظمی در بازی پرسپولیس و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر فوتبال توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره قضاوت وحید کاظمی در بازی پرسپولیس و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد:  همه اخطار‌هایی که داور مسابقه داد، درست بود. در دقیقه ۹ بازی، کمک داور مسابقه به درستی آفساید اسماعیلی فر را اعلام کرد. همچنین در دقیقه ۱۷ بازی، خطای پشت محوطه جریمه پرسپولیس صحیح بود. داور مسابقه در دقیقه ۴۵+۲ بازی، یک کرنر به نفع تراکتور اعلام کرد، اما  کاظمی به خاطر پایان وقت اضافه بازی اجازه نداد  تراکتوری‌ها ضربه کرنر را بزنند و سوت پایان بازی را زد، که نباید این کار را می‌کرد.  

او افزود: داور مسابقه در دقیقه ۷۴ بازی  یک اخطار به  اسکوچیچ سرمربی تراکتور داد و مقصر داور بود، چون پرتاب اوت برای تراکتور بود و اشتباه به پرسپولیس داد و کمک داور مسابقه اصلاحش کرد و اسکوچیچ به تصمیم داور اعتراض کرد و صالحی به او کارت زرد داد.  

رودنیل تصریح کرد: در دقیقه ۷۶ بازی، آفساید مهاجم پرسپولیس به طور کامل صحیح بود و خط آفساید هم کشیده شد و به درستی این آفساید گرفته شد. در دقیقه ۷۷ بازی، اخراج مرتضی پورعلی گنجی مدافع پرسپولیس درست بود، چون موقعیت آشکار گل را گرفت. در قانون داریم که موقعیت آشکار گل ۴ شرط دارد که این صحنه هر ۴ شرط را داشت و وحید کاظمی در ابتدا اشتباه کرد و کارت زرد نشان داد، اما VAR داور مسابقه را فراخواند و کارت قرمز به پورعلی گنجی داد.  

کارشناس داوری بیان کرد: در دقیقه ۸۱ بازی  در محوطه جریمه پرسپولیس خطایی رخ نداد و شجاع خلیل زاده کاپیتان تراکتور بیخود اعتراض کرد. گل تراکتور در دقیقه ۸۹ بازی درست بود.   در دقیقه ۹۰+۶ هم گل پرسپولیس صحیح به ثمر رسید.  

او درباره اینکه قضاوت وحید کاظمی در این بازی چطور بود، گفت: وحید کاظمی خیلی حرف می‌زند و زمان بازی را با حرف زدن می‌کشد و نباید آن قدر صحبت کند، چون داور مسابقه سوت و کارت دارد و نیازی به حرف زد با بازیکن ندارد. متاسفانه کاظمی با حرف زدن می‌خواهد  زمان بازی را بکشد تا کمی استراحت کند.  

    

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
کاملا اشتباه بود. شجاع در دقیقه ۶۸ خطای شدید تری انجام داد. حتی کارت هم نگرفت
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
سوت و کارت !!!
برخی میگویند داور سوت و کارت دارد و نباید زیاد با بازیکنان صحبت کند !!
پس ایشان قبول دارند که صحبت داور با بازیکنان یکی از نکات مهم مدیریت
مسابقه است !!!
اینجا میزان صحبت کردن نزد مدیریتهای مختلف ، متفاوت است و ،،،،،،،،،!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

یکی از گروهی که وارد جهنم می شوند زنان بدحجابی هستند که برای فتنه و فریب مردان خود را آرایش و زینت می کنند. (کنزالعمال ، ج 16 ، ص 383)
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
پیامبر می‌فرماید: لاتقوم الساعه حتی یقوم القائم الحق منّا و ذلک حین یأذن اللّه عزّوجلّ له و من تبعه نجا و من تخلّف عنه هلک. اللّه اللّه عباد اللّه فأتوه و لو علی الثلج فانّه خلیفه اللّه عزّوجلّ و خلیفتی.

روز قیامت فرا نمی‌رسد مگر آنکه از بین ما، قائم حقیقی قیام نماید؛ و آن قیام، زمانی خواهد بود که خدای عزوجل او را اجازه فرماید. هرکس پیرو او باشد، نجات می‌یابد و هر که از فرمانش تخلف ورزد، هلاک می‌شود.‌ای بندگان خدا، خدا را، خدا را، بر شما باد که به نزدش آیید، اگرچه بر روی یخ و برف راه روید. زیرا او خلیفه خدای عزوجل و جانشین من است.
(بحارالانوار ج ۵۱ ص
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
سلام عشقم خوبی یه کوچولو نایاب شدی
