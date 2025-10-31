نوذر رودنیل کارشناس داوری درباره قضاوت وحید کاظمی در بازی پرسپولیس و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر فوتبال توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت وحید کاظمی در بازی پرسپولیس و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: همه اخطار‌هایی که داور مسابقه داد، درست بود. در دقیقه ۹ بازی، کمک داور مسابقه به درستی آفساید اسماعیلی فر را اعلام کرد. همچنین در دقیقه ۱۷ بازی، خطای پشت محوطه جریمه پرسپولیس صحیح بود. داور مسابقه در دقیقه ۴۵+۲ بازی، یک کرنر به نفع تراکتور اعلام کرد، اما کاظمی به خاطر پایان وقت اضافه بازی اجازه نداد تراکتوری‌ها ضربه کرنر را بزنند و سوت پایان بازی را زد، که نباید این کار را می‌کرد.

او افزود: داور مسابقه در دقیقه ۷۴ بازی یک اخطار به اسکوچیچ سرمربی تراکتور داد و مقصر داور بود، چون پرتاب اوت برای تراکتور بود و اشتباه به پرسپولیس داد و کمک داور مسابقه اصلاحش کرد و اسکوچیچ به تصمیم داور اعتراض کرد و صالحی به او کارت زرد داد.

رودنیل تصریح کرد: در دقیقه ۷۶ بازی، آفساید مهاجم پرسپولیس به طور کامل صحیح بود و خط آفساید هم کشیده شد و به درستی این آفساید گرفته شد. در دقیقه ۷۷ بازی، اخراج مرتضی پورعلی گنجی مدافع پرسپولیس درست بود، چون موقعیت آشکار گل را گرفت. در قانون داریم که موقعیت آشکار گل ۴ شرط دارد که این صحنه هر ۴ شرط را داشت و وحید کاظمی در ابتدا اشتباه کرد و کارت زرد نشان داد، اما VAR داور مسابقه را فراخواند و کارت قرمز به پورعلی گنجی داد.

کارشناس داوری بیان کرد: در دقیقه ۸۱ بازی در محوطه جریمه پرسپولیس خطایی رخ نداد و شجاع خلیل زاده کاپیتان تراکتور بیخود اعتراض کرد. گل تراکتور در دقیقه ۸۹ بازی درست بود. در دقیقه ۹۰+۶ هم گل پرسپولیس صحیح به ثمر رسید.

او درباره اینکه قضاوت وحید کاظمی در این بازی چطور بود، گفت: وحید کاظمی خیلی حرف می‌زند و زمان بازی را با حرف زدن می‌کشد و نباید آن قدر صحبت کند، چون داور مسابقه سوت و کارت دارد و نیازی به حرف زد با بازیکن ندارد. متاسفانه کاظمی با حرف زدن می‌خواهد زمان بازی را بکشد تا کمی استراحت کند.