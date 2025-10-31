باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام آمادهباش کامل نیروهای پلیس راه در محورهای شمال کشور اعلام کرد: با توجه به پیشبینی افزایش سفرها در پایان هفته و بهمنظور مدیریت ترافیک و پیشگیری از حوادث رانندگی، از صبح جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ در محورهای شمال کشور محدودیتهای ترافیکی قطعی و مقطعی اجرا میشود.
محور کرج ـ چالوس (آزادراه تهران ـ شمال و محور قدیم)
سرهنگ محبی گفت: از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر جمعه، تردد خودروهایی که قصد ورود به محور چالوس را دارند در آزادراه تهران ـ شمال محدود میشود.
از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس مسدود کامل خواهد شد.
از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر مرزنآباد به سمت کرج (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه اجرا میشود.
پایان اجرای این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: در صورت کاهش ترافیک، امکان بازگشایی زودتر محور و پایان طرح وجود دارد.
سرهنگ محبی افزود: تردد برای ساکنان محلی محور قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، از همان ابتدا اجازه ورود نخواهند داشت.
محور هراز
جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص محور هراز اعلام کرد:
تردد تریلرها کماکان ممنوع است.
کامیونها و کامیونتها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۹ آبان حق تردد در محور هراز را نخواهند داشت.
در صورت افزایش حجم ترافیک، پلیس میتواند بهصورت مقطعی و لحظهای محور را یکطرفه کند تا از ایجاد گرههای ترافیکی جلوگیری شود.
محور فشم
سرهنگ محبی گفت:در محور فشم ـ تهران، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ مسیر از انتهای فشم به سمت خروجی یکطرفه میشود تا امکان تخلیه بار ترافیک فراهم گردد.
توصیه پلیس به رانندگان
سرهنگ محبی هشدار داد:رانندگان از سفر در ساعات اوج ترافیک پرهیز کنند و به هیچوجه به علائم و هشدارهای پلیس بیتوجهی نکنند.
وی افزود: تمامی تیمهای گشت و عوامل راهداری در محورهای مواصلاتی مستقر هستند و سامانههای پایش تصویری نیز لحظهبهلحظه وضعیت ترافیکی را تحت نظر دارند.