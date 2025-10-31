جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: با توجه به حجم بالای سفر‌ها در پایان هفته، محدودیت‌های مرحله‌ای در محور‌های چالوس، هراز و فشم از روز جمعه ۹ آبان اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام آماده‌باش کامل نیرو‌های پلیس راه در محور‌های شمال کشور اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش سفر‌ها در پایان هفته و به‌منظور مدیریت ترافیک و پیشگیری از حوادث رانندگی، از صبح جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ در محور‌های شمال کشور محدودیت‌های ترافیکی قطعی و مقطعی اجرا می‌شود.

محور کرج ـ چالوس (آزادراه تهران ـ شمال و محور قدیم)

سرهنگ محبی گفت: از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر جمعه، تردد خودرو‌هایی که قصد ورود به محور چالوس را دارند در آزادراه تهران ـ شمال محدود می‌شود.

از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس مسدود کامل خواهد شد.

از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت کرج (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود.

پایان اجرای این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: در صورت کاهش ترافیک، امکان بازگشایی زودتر محور و پایان طرح وجود دارد.

سرهنگ محبی افزود: تردد برای ساکنان محلی محور قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، از همان ابتدا اجازه ورود نخواهند داشت.

محور هراز

جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص محور هراز اعلام کرد:

تردد تریلر‌ها کماکان ممنوع است.

کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۹ آبان حق تردد در محور هراز را نخواهند داشت.

در صورت افزایش حجم ترافیک، پلیس می‌تواند به‌صورت مقطعی و لحظه‌ای محور را یک‌طرفه کند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

محور فشم

سرهنگ محبی گفت:در محور فشم ـ تهران، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ مسیر از انتهای فشم به سمت خروجی یک‌طرفه می‌شود تا امکان تخلیه بار ترافیک فراهم گردد.

توصیه پلیس به رانندگان

سرهنگ محبی هشدار داد:رانندگان از سفر در ساعات اوج ترافیک پرهیز کنند و به هیچ‌وجه به علائم و هشدار‌های پلیس بی‌توجهی نکنند.

وی افزود: تمامی تیم‌های گشت و عوامل راهداری در محور‌های مواصلاتی مستقر هستند و سامانه‌های پایش تصویری نیز لحظه‌به‌لحظه وضعیت ترافیکی را تحت نظر دارند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
قبل از اینکه شمال مثل تهران نابود کنند جلوشون بگیرید والله پرنده ها و گوسفندها سالی دوبار کوچ می کنند نه هر هفته، بنزین گرون کنید، آزاد راه زیاد پول بگیرید مخصوصا آدم هایی که هفتگی می روند به صورت پلکانی افزایشی کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
جاده نهاوند به کرمانشاه جاده نهاوند ملایر سمت اورزمان جاده مرگ است رسیدگی کنید ۵ نفر کشته شدند جاده مقصر هست همین جاده نهاوند کرمانشاه رسیدگی کنید چندی سال است قرار بود جاده کربلا راه ساخت شود اما به حال خود رها شده
۰
۰
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۱:۱۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
هرهفته مورچه سواری تو جاده های شمال . انبار زباله و بی برنامگی مملکت . هیچی سرجای خودش نیست.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
چند سال دیگه گند می زنند به شمال، شمال میشه آشغال دونی،مردم شما فکر شهر خودتون باشید، اینهایی که تهران رو نابود کردن، شمال هم نابود می کنند، ملت شمال جلوی این همه سفر نا متعارف بگیرید چه خبره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

یکی از گروهی که وارد جهنم می شوند زنان بدحجابی هستند که برای فتنه و فریب مردان خود را آرایش و زینت می کنند. (کنزالعمال ، ج 16 ، ص 383)
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

کسی که نظر به نامحرم را از خوف خداوند ترک کند، خداوند به او ایمانی عطا می کند که شیرینی آن را در قلبش می یابد. (الحکم الزاهره ، ج 1 ، ص 301)
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
پیامبر می‌فرماید: لاتقوم الساعه حتی یقوم القائم الحق منّا و ذلک حین یأذن اللّه عزّوجلّ له و من تبعه نجا و من تخلّف عنه هلک. اللّه اللّه عباد اللّه فأتوه و لو علی الثلج فانّه خلیفه اللّه عزّوجلّ و خلیفتی.

روز قیامت فرا نمی‌رسد مگر آنکه از بین ما، قائم حقیقی قیام نماید؛ و آن قیام، زمانی خواهد بود که خدای عزوجل او را اجازه فرماید. هرکس پیرو او باشد، نجات می‌یابد و هر که از فرمانش تخلف ورزد، هلاک می‌شود.‌ای بندگان خدا، خدا را، خدا را، بر شما باد که به نزدش آیید، اگرچه بر روی یخ و برف راه روید. زیرا او خلیفه خدای عزوجل و جانشین من است.
(بحارالانوار ج ۵۱ ص
۰
۳
پاسخ دادن
