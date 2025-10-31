باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس ادعای یک مقام آمریکایی ناشناس که با وبسایت آکسیوس گفتوگو کرده، جنبش حماس ۲۴ ساعت فرصت دارد تا نیروهای خود را از مناطق واقع در پشت «خط زرد» در غزه خارج کند.
این درخواست در شرایطی مطرح میشود که بر اساس گزارشها، حضور این نیروها با هدف یافتن و بازیابی اجساد اسرای اسرائیلی و با هماهنگی طرفهای مربوطه صورت گرفته است.
این مقام آمریکایی هشدار داده که در صورت پایان یافتن این مهلت، رژیم صهیونیستی - که خود بارها نقض آتشبس را مرتکب شده - «آغازگر اجرای آتشبس با استفاده از زور» خواهد بود و اقدامات نظامی علیه اهداف وابسته به حماس در مناطق تحت کنترل این جنبش صورت خواهد گرفت.
این اعلام ضربالاجل در حالی صورت میگیرد که منابع فلسطینی پیشتر تأکید کرده بودند همکاری کامل برای بازیابی اجساد اسرا در جریان است، اما کمبود تجهیزات سنگین و شرایط دشوار امنیتی، این روند را با کندی مواجه ساخته است. این تحول میتواند نشاندهنده تشدید تنشها و تهدید به ازسرگیری درگیریها در آستانه گفتوگوهای آتی باشد.
منبع: کانال تلگرامی قدس