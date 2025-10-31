شهروندخبرنگارهای ما با ارسال پیام هایی از قطعی های مکرر آب در برخی از مناطق شهر تهران ابراز نارضایتی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به اینکه روز‌های کم بارش فصل پاییز را سپری می‌کنیم؛ شهروندان برخی از نقاط کشورمان با قطعی مداوم آب رو‌به‌رو شدند.
بطوریکه آب برخی از مناطق از ساعت‌های ابتدای شب قطع می‌شود و تا روز بعد این قطعی ادامه دارد.
این قطعی مکرر شهروندان را کلافه کرد و با ارسال پیام‌هایی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

شهروندخبرنگارهای ما با ارسال پیام هت

سلام آب محله باغ فیض منطقه ۵ شهر تهران دو ماه هست که در هر هفته حداقل دوبار درشب قطع می‌شود و امروز هم یعنی ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ از ساعت ۱۰ تا الان که ۱:۴۵ هست قطع است. لطفا اطلاع رسانی و پیگیری کنید.

با سلام و احترام مدت ماه است که آب در محله تهران ویلا واقع در منطقه ۲ شهر تهران حداقل آب در شب قطع می‌شود. اما امشب از ساعت ۸ شب آب قطع شده و تا ساعت ۶ صبح فردا وصل نمی‌شود. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: قطعی آب شرب ، مشکلات مردم ، آب و فاصلاب
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
نارضایتی شهروندان بلوار اندرزگو از هدررفت آب
قطعی آب شبانه در محله شاهین شمالی صدای پایتخت نشینان را درآورد
شهروندخبرنگار کرمانشاه؛
رنجش اهالی روستای مله کبود شهرستان دالاهو از قطعی طوانی بودن آب + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
آقا ما محله تهران ویلا واقعاً کلافه شدیم. ما غرب تهران هستیم تازه! این آب طالقان از وقتی به تهران رسیده بدتر شده که!!!!!!
آب ما دیشب ساعت 8 شب رفت! نزدیک ساعت 7 صبح امروز اومد. یه چیز ترسناک این بود که خونه های اون ور کوچه هنوز یعنی ساعت 10 صبح آب نداشتن! اونا منبع هم دارن (ما نداریم!)
اونی که آب رو بی اطلاع قبلی قطع می کنه اصلاً می فهمه با این کارش می تونه چه آسیب هایی به مردم بزنه؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
۴۰۰ کیلومتر مترو میکشن ولی حاضر نیستن صد کیلومتر تونل بزنن و آب خزر رو بیارن تهران و شیرین کنن و بدن دست مردم
۱
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
الیف؛ روستایی در انتظار احیای ورزشی برای رهایی از محرومیت + عکس
گزارش تصویری از صف آرایی نمازگزاران هریسی در نماز جمعه
اجرای مانور زلزله فرضی و تخلیه اضطراری بیمارستان امام حسین (ع) در هریس + عکس
گزارش تصویری از گشت و گذار پاییزی در جنگل اولنگ
رنجش تهرانی ها از قطعی های مکرر آب