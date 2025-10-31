شهروندخبرنگارهای ما با ارسال پیام هایی از قطعی های مکرر آب در برخی از مناطق شهر تهران ابراز نارضایتی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به اینکه روزهای کم بارش فصل پاییز را سپری میکنیم؛ شهروندان برخی از نقاط کشورمان با قطعی مداوم آب روبهرو شدند.
بطوریکه آب برخی از مناطق از ساعتهای ابتدای شب قطع میشود و تا روز بعد این قطعی ادامه دارد.
این قطعی مکرر شهروندان را کلافه کرد و با ارسال پیامهایی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
شهروندخبرنگارهای ما با ارسال پیام هت
سلام آب محله باغ فیض منطقه ۵ شهر تهران دو ماه هست که در هر هفته حداقل دوبار درشب قطع میشود و امروز هم یعنی ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ از ساعت ۱۰ تا الان که ۱:۴۵ هست قطع است. لطفا اطلاع رسانی و پیگیری کنید.
با سلام و احترام مدت ماه است که آب در محله تهران ویلا واقع در منطقه ۲ شهر تهران حداقل آب در شب قطع میشود. اما امشب از ساعت ۸ شب آب قطع شده و تا ساعت ۶ صبح فردا وصل نمیشود. لطفا پیگیری کنید.