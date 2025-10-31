باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - در نشست چهارمین کنفرانس ملی فضای سایبر دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با جمعی از دانشجویان دانشگاه، علیاکبر رشاد، یکی از اعضای هیئتمدیره، با اشاره به ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان کشور، بر نقش بیبدیل جوانان در تولید علم و فناوریهای نو تأکید کرد.
او در سخنان خود اظهار کرد: امروز بزرگترین سرمایه ما، نیروی انسانی متخصص و خلاقی است که در دانشگاهها حضور دارند. دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران تلاش کرده است تا بستری فراهم کند که این ظرفیت عظیم به بار بنشیند و ایدههای جوانان به محصول و دستاورد تبدیل شود.
او با بیان اینکه خروجی اصلی دانشکده تنها در حوزه پژوهشهای نظری نیست، افزود: ما به کمک جوانان توانستهایم علاوه بر انجام مأموریتهای علمی و پژوهشی، در زمینه تولید محصولات فناورانه نیز به دستاوردهای قابل توجهی برسیم. نیروی انسانی ما پویا، هوشمند و توانمند است و میتواند متناسب با تغییرات محیطی، خود را بهسرعت سازگار کند و مسیر حرکت علمی را تنظیم نماید.
رشاد با اشاره به دغدغه اشتغال جوانان گفت: میدانیم که بسیاری از دانشجویان نگران آینده شغلی خود هستند. ما در دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران فضایی ایجاد کردهایم تا دانشجویان بتوانند ایدههای خود را مطرح کنند و در قالب قراردادهای مشخص، از حمایت فکری، حقوقی و حتی سرمایهگذاری ما برخوردار شوند. ایده از شما، حمایت از ما؛ این اساس همکاری ما است.
وی با تأکید بر لزوم دوری از وابستگی به استخدامهای دولتی خاطرنشان کرد: جوانان باید جسارت و جرات ورود به میدان را داشته باشند. از انتظار برای کار دولتی فاصله بگیرید و به فکر ایجاد کسبوکار خود باشید. هیچ مانعی جز محدودیت ذهنی وجود ندارد. گام نخست، همان تصمیم و شجاعت آغاز است.
او با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: تمام هیئتمدیره دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ارادت عمیقی به رهبر معظم انقلاب دارند و جهتگیری اصلی فعالیتها بر پایه گفتمان ایشان است. ما معتقدیم نباید منتظر بمانیم تا الگویی در غرب شکل بگیرد و سپس آن را تکرار کنیم. باید پیشرو باشیم و حرکت علمی و فناورانه را خودمان آغاز کنیم.
در پایان، وی خطاب به دانشجویان گفت: اگر ایدهای دارید که در راستای گفتمان انقلاب اسلامی است، ما آمادهایم تا در کنار شما باشیم؛ از ایدهپردازی تا اجرا، چه در داخل کشور و چه در عرصه بینالمللی.