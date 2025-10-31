باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مدنی‌زاده شامگاه پنجشنبه در پایان سفر دو روزه خود به جزیره کیش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه جبران کسری بودجه احتمالی سال آینده افزود: تورم موجود در اقتصاد، مردم را به شدت آزار میدهد و نیز رکود اقتصادی که یک بخش آن به کسری بودجه برمی‌گردد.

وی بیان کرد: در تدوین بودجه سال آینده، با تأکید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت، به دنبال این هستیم که تا جای ممکن، کسری بودجه را از طریق کم کردنِ هزینه‌های غیرضروری دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمدها به حداقل برسانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص جبران کسری بودجه از طریق طرح مولد سازی نیز اظهار کرد: مولد سازی یکی از اَبَر پروژه‌های وزارت اقتصاد است که از طریق آن مجموعه دارایی‌های راکد دولت در چرخه عملیاتی دولت وارد شده و کسری بودجه به این وسیله کاهش می‌یابد.

وی در ادامه از فعال شدن دوباره نزدیک به یک میلیون و یکصد هزار میلیارد ریال از ۲۲ طرح سرمایه‌گذاری عملیاتی نشده در جزیره کیش خبر داد و گفت: مشکلات تعداد ۱۳ پروژه بزرگ سرمایه گذاری دیگر نیز در حال رفع و فعال سازی دوباره است.

مدنی زاده همچنین افزود: طی یک سال گذشته، معادل ۴۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی و حدود ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی در جزیره کیش جذب شده است.

وی در ادامه با اشاره به بررسی تمام موانع قانونی، آیین‌نامه‌ای و مدیریتی موجود در مسیر فعالیت درست مناطق آزاد طی شب و روز اخیر و سفر خود به جزیره کیش اظهار کرد: لایحه‌ای که از چند ماه قبل در مورد رفع موانع قانونی و مدیریتی مناطق آزاد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که هر چه زودتر به مجلس ارسال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: این لایحه، هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی مناطق آزاد، بررسی و جمع بندی شده و بعد از اصلاحاتی که طی هفته آتی در وزارت اقتصاد بر روی آن صورت خواهد گرفت، به ترتیب، برای شورای عالی و هیأت دولت ارسال خواهد شد و در ادامه به مجلس تقدیم می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم اعمال یکسری اصلاحات مدیریتی، علاوه بر اصلاحات قانونی در زمینه فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی اظهار کرد: من در ابتدای شروع به کار، از مجموعه دبیرخانه مناطق آزاد خواستم که روی مسأله طرح تحول مناطق آزاد کار کنند و هم اکنون این طرح آماده شده و امروز طی جلسه ای با مدیران عامل مناطق آزاد، قرار بر این شد که سیاست‌های راهبردی مندرج در این طرح، متناسب با هر کدام از مناطق آزاد، به صورت عملیاتی، با بهره‌گیری از کمک شرکت‌های مشاوره‌ای استخراج شود.

مدنی زاده همچنین گفت: نتیجه این کار، تبدیل به سند راهبردی جامعی خواهد شد که تصویر پنج سال آینده تک تک مناطق آزاد ما را شکل خواهد داد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال واگذاری شرکت هواپیمایی کیش ایر به بخش خصوصی نیز اظهار کرد: شرکت هواپیمایی کیش ایر، بنا بر قانون، در مسیر خصوصی سازی قرار گرفته و برای لغو آن، باید موضوع در شورای عالی مناطق آزاد مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت تأیید و تصویب آن توسط دولت، از فرآیند واگذاری خارج خواهد شد.