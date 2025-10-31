وزیر امور اقتصادی و دارایی، ناترازی بودجه و ناترازی شبکه بانکی را ریشه اصلی تورم در کشور عنوان کرد و گفت: اقداماتی برای رفع این ناترازی‌ها آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مدنی‌زاده شامگاه پنجشنبه در پایان سفر دو روزه خود به جزیره کیش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه جبران کسری بودجه احتمالی سال آینده افزود: تورم موجود در اقتصاد، مردم را به شدت آزار میدهد و نیز رکود اقتصادی که یک بخش آن به کسری بودجه برمی‌گردد.

 

وی بیان کرد: در تدوین بودجه سال آینده، با تأکید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت، به دنبال این هستیم که تا جای ممکن، کسری بودجه را از طریق کم کردنِ هزینه‌های غیرضروری دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمدها به حداقل برسانیم.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص جبران کسری بودجه از طریق طرح مولد سازی نیز اظهار کرد: مولد سازی یکی از اَبَر پروژه‌های وزارت اقتصاد است که از طریق آن مجموعه دارایی‌های راکد دولت در چرخه عملیاتی دولت وارد شده و کسری بودجه به این وسیله کاهش می‌یابد.

 

وی در ادامه از فعال شدن دوباره نزدیک به یک میلیون و یکصد هزار میلیارد ریال از ۲۲ طرح سرمایه‌گذاری عملیاتی نشده در جزیره کیش خبر داد و گفت: مشکلات تعداد ۱۳ پروژه بزرگ سرمایه گذاری دیگر نیز در حال رفع و فعال سازی دوباره است.

 

مدنی زاده همچنین افزود: طی یک سال گذشته، معادل ۴۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی و حدود ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی در جزیره کیش جذب شده است.

 

وی در ادامه با اشاره به بررسی تمام موانع قانونی، آیین‌نامه‌ای و مدیریتی موجود در مسیر فعالیت درست مناطق آزاد طی شب و روز اخیر و سفر خود به جزیره کیش اظهار کرد: لایحه‌ای که از چند ماه قبل در مورد رفع موانع قانونی و مدیریتی مناطق آزاد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که هر چه زودتر به مجلس ارسال شود.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: این لایحه، هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی مناطق آزاد، بررسی و جمع بندی شده و بعد از اصلاحاتی که طی هفته آتی در وزارت اقتصاد بر روی آن صورت خواهد گرفت، به ترتیب، برای شورای عالی و هیأت دولت ارسال خواهد شد و در ادامه به مجلس تقدیم می‌شود.

 

وی با تأکید بر لزوم اعمال یکسری اصلاحات مدیریتی، علاوه بر اصلاحات قانونی در زمینه فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی اظهار کرد: من در ابتدای شروع به کار، از مجموعه دبیرخانه مناطق آزاد خواستم که روی مسأله طرح تحول مناطق آزاد کار کنند و هم اکنون این طرح آماده شده و امروز طی جلسه ای با مدیران عامل مناطق آزاد، قرار بر این شد که سیاست‌های راهبردی مندرج در این طرح، متناسب با هر کدام از مناطق آزاد، به صورت عملیاتی، با بهره‌گیری از کمک شرکت‌های مشاوره‌ای استخراج شود.

 

مدنی زاده همچنین گفت: نتیجه این کار، تبدیل به سند راهبردی جامعی خواهد شد که تصویر پنج سال آینده تک تک مناطق آزاد ما را شکل خواهد داد.

 

وی در ادامه در پاسخ به سؤال واگذاری شرکت هواپیمایی کیش ایر به بخش خصوصی نیز اظهار کرد: شرکت هواپیمایی کیش ایر، بنا بر قانون، در مسیر خصوصی سازی قرار گرفته و برای لغو آن، باید موضوع در شورای عالی مناطق آزاد مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت تأیید و تصویب آن توسط دولت، از فرآیند واگذاری خارج خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
خیر مشکل صادرات ضعیف است که باعث کاهش ارزش پول ملی شده. سوء مدیریتها هم بی تاثیر نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
ممنون از وزیر اقتصاد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
اصل ناترازی حاکمرانی امثال جنابعالی ست که مردم را به این روز کشانده است.
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
بعد بیست سال بلاخره فهمیدید که کرم از خود درخته بانکی که باید در خدمت عموم ملت باشه فقط در خدمت کارمندان خودشه
۰
۵
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۲۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
حالا میخوای چیکارکنی؟
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
اینم دست ملت هست؟ الان 100 تحریم شما هم وزیر بلد هستی ولی نمی خواهید تورم رو صفر کنید یعنی از افغانستان بدتر هستید؟ نمی خواهید چرا؟ چون گرونی باعث ثروتمند شدن شماها و فقیر تر شدن ملت هست شماها نمی توانید ملت رو هم سطح خودتون یا بالاتر از خودتون ببینید،
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
ناترازی مدیریت شما باعث تورم است
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
واسه همین دست بکنیم تو جیب مردم و از سفره اونا کمبود های خودمون رو بر طرف کنیم
۰
۶
پاسخ دادن
Germany
منصور
۱۱:۴۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
خلاصه کلام / تمام مشکلات ها و ورشکستی و ناترازیها مملکت
دزدی و اختلاس مقامات محترمه / ربطی به امریکا و اسرائیل نداره
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
جاده نهاوند به کرمانشاه جاده نهاوند ملایر سمت اورزمان جاده مرگ است رسیدگی کنید ۵ نفر کشته شدند جاده مقصر هست همین جاده نهاوند کرمانشاه رسیدگی کنید چندی سال است قرار بود جاده کربلا راه ساخت شود اما به حال خود رها شده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
پارچه وقیچی دست شماست حلش بکنید مردم اختلافات درون کابینه را نمی تواند حل بکند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۰۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
وام های میلیاردی برای کارمندان بانک ها و رانت های بانکی و
حقوق های بعضی از وزارتخانه ها که به کارمندان معمولیشان هم
حقوق های دویست سیصد میلیونی می دهند از عوامل تورم است که بار آن را مردم متحمل می شوند.و خداوند پدر احمدی نژاد را بیامرزد که
می خواست بااین بانک ها برخورد کند و اصحاب زر و زور وسرمایه
هم با او مبارزه کردند.و آمد ساعت بانک ها را و گوش این بانکی ها پیچاند
ولی در آن کار تنها بود.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناصر
۱۰:۳۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
خدا را شکر حالا که فهمیدیم ریشه تورم بانک ها هستند از فردا دیگه تورم نخواهیم داشت افرین به این وزیر باهوش
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

یکی از گروهی که وارد جهنم می شوند زنان بدحجابی هستند که برای فتنه و فریب مردان خود را آرایش و زینت می کنند. (کنزالعمال ، ج 16 ، ص 383)
۱۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
یادت رفت بگی یا نخواستی یا خودت نفهمیدی مطرح کنی ریشه خود ناترازی بانکی یا بودجه بانکی چیست که خود ریشه تورم است چرا در کشور های دارای انظباط مالی چنین بالا تورم های وجود ندارد و نخواهد داشت دست از کلی گویی بردار همه مردم هالو فرض نکن
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
ریشه همه اینها شعارهای چرند سیاسی مسئولین است
۱۲
