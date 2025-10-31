باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین از تبدیل طرح احیای تالاب‌های صالحیه و الله‌آباد به یک طرح ملی خبر داد و بر همکاری گسترده استان‌های قزوین و البرز برای اجرا و احیای موفقیت‌آمیز این پروژه تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ویژه این طرح به دلیل ابعاد گسترده آمایشی و محیط‌زیستی، اظهار کرد: اجرای طرح یاد شده بایستی در ردیف پروژه اولویت‌دار کشور قرار گیرد چرا که حفظ و احیای تالاب‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تعادل اکولوژیک منطقه و معیشت پایدار جوامع محلی دارد.

رحمانی با اشاره به نتایج ارزشمند مطالعات انجام شده، بیان کرد: این پژوهش‌ها نه تنها فرضیات پیشین درباره تاثیر زهکش‌ها، چرای شتر‌ها و سایر عوامل موثر بر تالاب‌ها را تایید کرده، بلکه راهکار‌های عملی برای مدیریت پایدار این اکوسیستم‌های ارزشمند را نیز ارایه داده است.

به گفته این مسئول، مطالعات آمایشی به ما این امکان را داده که براساس داده‌های علمی و میدانی، مسیر توسعه را به گونه‌ای طراحی کنیم که هم راستا با حفظ محیط‌زیست باشد و از سوی دیگر بتوانیم مدیران ارشد را برای تخصیص اعتبارات لازم در این زمینه متقاعد کنیم.

وی با تشریح ۲ سیاست اصلی این طرح، بیان کرد: یک سیاست به طور مستقیم به بستر تالاب و دیگری به محدوده پیرامونی آن مربوط می‌شود، بر این اساس مقرر شده چاه‌های غیرمجاز اطراف تالاب مسدود و مشاور طرح، برنامه‌ای تفکیک شده برای هر ۲ حوزه ارایه دهد.

رحمانی بر ضرورت تقسیم وظایف بین دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و یادآور شد: مسوولیت‌های اجرایی بین سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای به وضوح در این پروژه تعریف شده و هم اکنون نیز تقسیم کار استانی بین استان‌های قزوین و البرز در دست بازنگری قرار دارد.

این مسئول با اشاره به ضرورت بازنگری در حوزه سیاست‌های زهکشی، توضیح داد: اگرچه در گذشته زهکشی به کاهش شوری اراضی کمک کرده، اما با توجه به شرایط جدید کم‌آبی و تغییرات اقلیمی، نیازمند بازبینی این سیاست هستیم و در این راستا، انتقال پساب به منطقه به عنوان یکی از راهکار‌های جلوگیری از ایجاد ریزگرد‌ها مطرح است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با تاکید بر عزم جدی برای اجرایی کردن این طرح، بیان کرد: ما به دنبال اجرای راهکار‌های عملی و قابل تحقق هستیم نه اتخاذ تصمیمات صرفاً تئوریک و امیدواریم با همکاری همه جانبه و تخصیص به موقع اعتبارات، شاهد احیای این تالاب‌های ارزشمند در آینده نزدیک باشیم.

منبع:ایرنا