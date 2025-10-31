باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای اهواز ۱۶۰، خرمشهر ۱۵۸، کارون ۱۶۳ و ماهشهر ۱۵۲ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم مردم است.

براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور ، این شاخص در آبادان ۱۱۵، اندیمشک ۱۳۲، ایذه ۱۰۶، بهبهان ۱۳۶، دشت آزادگان ۱۰۹ ، شادگان ۱۳۳ و شوشتر ۱۱۶ میکرو گرم بر متر مکعب اعلام شده که ناسالم برای گروههای حساس است و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا ، باغ‌ملک ، دزفول، ، شوش، لالی، رامهرمز مسجدسلیمان، ،ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول و دهدز نیز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان گزارش شده‌ است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.‌

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور