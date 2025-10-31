دونالد ترامپ سقف پذیرش پناهندگان در سال ۲۰۲۶ را تنها ۷۵۰۰ نفر تعیین کرد که کمترین میزان در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، سقف پذیرش پناهندگان در سال ۲۰۲۶ را ۷۵۰۰ نفر تعیین کرد، که کمترین میزان ثبت‌شده در تاریخ است. در مقام مقایسه، در آخرین سال ریاست‌جمهوری جو بایدن در سال ۲۰۲۴، یکصدهزار پناهنده وارد آمریکا شدند. این بخشی از تلاش گسترده‌تر ترامپ برای بازنگری سیاست‌های پناهندگی در آمریکا و سراسر جهان است.

به گزارش «رویترز»، ترامپ در بیانیه سالانه خود در ۳۰ سپتامبر اعلام کرد که تمرکز اصلی پذیرش پناهندگان بر آفریقایی‌های سفیدپوست موسوم به «آفریکانر» از آفریقای جنوبی خواهد بود. او مدعی است که آفریکانر‌ها در کشورِ با اکثریت سیاه‌پوستِ آفریقای جنوبی به دلیل نژادشان تحت آزار قرار می‌گیرند؛ ادعایی که دولت آفریقای جنوبی آن را رد کرده است.

ترامپ پس از آغاز ریاست‌جمهوری خود در ژانویه پذیرش تمامی پناهندگان را متوقف کرد، و گفت این رویه تنها در صورتی از سر گرفته می‌شود که به نفع ایالات متحده باشد. او چند هفته بعد برنامه‌ای برای پذیرش آفریکانر‌ها آغاز کرد که با انتقاد گسترده مدافعان حقوق پناهندگان روبه‌رو شد. تا اوایل سپتامبر تنها ۱۳۸ نفر از آفریقای جنوبی وارد آمریکا شده بودند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، مهاجران غیرقانونی در آمریکا
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
آمریکائیای بیشرف و حرومزاده الان سه ساله من رو تو بلاتکلیفی گذاشتن و بچه های من رو از من جدا کردن سازمان مللم که انگاری مرده و نمیگه وقتی به زن و بچه یکی ویزا میدین نمیتونین به پدرشون ویزا ندین
