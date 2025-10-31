شهروندخبرنگار ما نمای زیبایی از جنگل اولنگ در شهرستان رامیان استان گلستان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاییز فصلی زیبا و شگفت انگیز است که با رنگ‌های جادویی؛ هوای خنک و نسیم ملایم به سراغمان می‌آید. این فصل به ما احساس خاص می‌دهد و به عنوان پادشاه فصل‌ها شناخته می‌شود.  پاییز نه تنها زیبایی‌های بصری را به خود اختصاص داده است؛ راه رفتن بر روی برگ‌های خشک شده زیر پا و قدم زدن زیر باران حس انگیزه و آرامش را به ما القا می‌بخشد.
این روز‌ها جنگل اولنگ شهرستان رامیان استان گلستان نیز رنگ و بوی پاییزی گرفته و نمای زیبایی به این منطقه بخشیده است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علیرضا غفوریان - گلستان

گشت و گذار پاییزی در جنگل اولنگ

