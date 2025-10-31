معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی کردستان از دستگیری باند کلاهبردار ۷ نفره با ۴۷ شاکی در دهگلان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ" سلمان خدادوستی" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان دهگلانی مبنی بر کلاهبرداری به صورت تلفنی از آنان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی دهگلان قرار گرفت.

وی افزود: کلاهبرداران با فریب مالباختگان که از قبل با روش‌های گوناگون مشخصات آنان را به دست آورده بودند با آنان تماس و خود را شهروند عراقی معرفی می‌کنند و پس از جلب اعتماد آنان، مقداری پول از آنها به صورت انتقال به کارت دریافت می‌کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان کردستان گفت: ماموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی این باند ۷ نفره شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر می‌کنند.

سرهنگ خدادوستی با اشاره به اینکه در این پرونده تاکنون ۴۷ نفر شاکی شناسایی و مقدار ۲۰ میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری شده است، تصریح کرد: متهمان به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

منبع: روابط عمومی نیروی انتظامی استان