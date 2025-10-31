رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: در هفته اول آبان ماه ۱۴۰۴، تهران شاهد وقوع ۴ فقره تصادف منجر به فوت بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته اول آبان ماه ۱۴۰۴، تهران شاهد وقوع ۴ فقره تصادف منجر به فوت بود. حوادثی که به گفته رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، ناشی از بی‌توجهی به مقررات، سرعت غیرمجاز و استفاده نادرست از برنامه‌های مسیریاب بوده‌اند. تصادفاتی که با کمی دقت و رعایت قوانین، شاید هرگز رخ نمی‌دادند.

سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در توضیح این حوادث دلخراش در هفته‌ای که گذشت گفت: در روز دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه، ۲ فقره تصادف منجر به فوت در نقاط مختلف شهر تهران رخ داده است.

برخورد سواری ۲۰۷ با تیر چراغ برق دو جوان را به کام مرگ کشاند

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: تصادف اول در ساعت ۲۳:۲۵ دوشنبه، در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید حکیم و بعد از بزرگراه یادگار امام (ره)، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، از مسیر خود منحرف و پس از برخورد با گاردریل، وارد فضای میانی بزرگراه شده است. این خودرو سپس با چراغ برق وسط بزرگراه برخورد کرده و پس از شکستن آن، واژگون شده و در همان محل متوقف می‌شود.

وی در ادامه افزود:متاسفانه در این حادثه دلخراش، راننده و سرنشین خودرو که هر دو جوانی حدود ۲۰ ساله بودند، به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند.

تصادف عابر پیاده با خودرو سواری

سرهنگ جوانبخت گفت: دومین حادثه روز دوشنبه درساعت ۰۱:۵۰ بامداد، در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین بعد از خیابان هنگام، یک دستگاه خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از این معبر را داشت برخورد می‌کند. متاسفانه در اثر این اتفاق عابر پیاده (آقایی حدود ۴۰ ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

برخورد موتورسیکلت با وانت و کشته شدن راننده آن

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز تاسف از وقوع ۲ فقره تصادف فوتی دیگر در روز چهارشنبه ۷ آبان ماه خبر داد و گفت: اولین تصادف روز چهارشنبه در ساعت ۰۲:۱۵ نیمه شب، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل اله نرسیده به سازمان آب، یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلو ابتدا با یک دستگاه وانت آریسان که به علت عملیات عمرانی در مسیر تندرو این بزرگراه متوقف بوده برخورد می‌کند و در ادامه با یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ برخورد ثانویه داشته، که متاسفانه در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت در اثر شدت جراحات وارده در دم فوت شد و سرنشین آن مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

به گفته وی در این تصادف که ترکیب و تقارن دو خطا (عدم توجه به جلودر رانندگی از سوی راننده موتورسیکلت و عدم رعایت نکات ایمنی در حین انجام عملیات عمرانی از سوی پیمانکار شهرداری) سهم تقصیر به هر دو مقصر حادثه داده شده است.

استفاده نادرست از برنامه‌های مسیریاب یک کشته بر جای گذاشت

او افزود: دومین تصادف فوتی روز چهارشنبه حوالی ساعت ۱۱:۲۰ ظهر، در بزرگراه شهید خرازی، مسیر شرق به غرب و بعد از پل شهید اردستانی رخ داد. در این سانحه، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ با پلاک شهرستان، به دلیل عدم آشنایی راننده با مسیر و استفاده از برنامه‌های مسیریاب، دچار سردرگمی در تشخیص خروجی شد. راننده که با سرعت بالا در حال حرکت بود، به‌طور ناگهانی اقدام به تغییر مسیر کرده و کنترل خودرو از دست وی خارج شده و در پی این اقدام، خودرو با تیر چراغ برق حاشیه بزرگراه برخورد می‌کند که متأسفانه در اثر این اتفاق یکی از سرنشینان (پدر خانواده) در دم جان باخت، و راننده به همراه سرنشین دیگر مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، در پایان گفت: در این هفته، سخن ما با رانندگان عزیزی است که از برنامه‌های مسیریاب استفاده می‌کنند. توصیه می‌شود پیش از آغاز حرکت، با دقت کامل مسیر و نقشه را بررسی کرده و مشخص کنند از چه راه‌ها و بزرگراه‌هایی باید عبور کنند. این اقدام باعث می‌شود در طول مسیر نیازی به چک کردن مکرر گوشی همراه نداشته باشند، چرا که چنین رفتار‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز بروز تصادفات ناگوار شود.

هوشیاری پیش از حرکت، ضامن ایمنی در طول مسیر است.

منبع: پلیس راهور تهران بزرگ