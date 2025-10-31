کارشناس هواشناسی از کاهش ابرناکی و تثبیت وضعیت جوی مازندران در دو روز آینده خبر داد و اعلام کرد از یکشنبه بارش‌های باران مجدداً آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه از امروز جمعه به تدریج از ابرناکی کاسته شده و جو استان پایدار می‌شود، گفت:این شرایط آرام تا فردا شنبه ادامه خواهد یافت، اما از بامداد یکشنبه تا صبح دوشنبه بارش‌هایی در مناطق ساحلی و دامنه‌های استان انتظار می‌رود.

او افزود: طبق گزارش‌ها، بیشترین بارندگی از بابلسر با ۱۰۵ میلی‌متر، نوشهر با ۸۸ میلی‌متر و جویبار با ۷۸ میلی‌متر از چهارشنبه شب تا صبح جمعه ثبت شده است.

تاکامی با اشاره به وضعیت دمایی استان، گفت: دیروز گلوگاه با ۲۳ درجه گرم‌ترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۵ درجه بالای صفر سردترین نقطه مازندران بود.

او افزود: از سه‌شنبه تا پایان هفته، آسمان مازندران صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. همچنین دریا امروز مواج است و از امشب به تدریج از ارتفاع موج آن کاسته می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
هشدار هواشناسی در مازندران؛ احتمال سیلاب وجود دارد
هشدار؛ از توقف در حاشیه رودخانه‌های مازندران خودداری کنید
خطر وقوع سیلاب در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تردد یک‌طرفه در جاده‌های هراز و چالوس
نجات یک قلاده خرس قهوه‌ای از تله در شهرستان آمل
آخرین اخبار
نجات یک قلاده خرس قهوه‌ای از تله در شهرستان آمل
تردد یک‌طرفه در جاده‌های هراز و چالوس
تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای بر اثر اصابت گلوله در شهرستان نور
بانوان مازندرانی در اردوی تیم ملی اسکیت رولبال
موج جدید بارش در راه مازندران
محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه در محورهای شمال