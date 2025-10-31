باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با انتشار بیانیهای هشدار داد که هرگونه اقدام رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری، پیامدهای خطرناکی برای ثبات منطقه خاورمیانه در پی خواهد داشت.
وی در این نشست مطبوعاتی بر ضرورت حلوفصل مسئله فلسطین از طریق مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک تأکید کرد و افزود: «هرگونه تشدید تنش، تلاشهای بینالمللی برای حفظ صلح را تضعیف خواهد کرد.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه با اشاره به لزوم ازسرگیری گفتوگوهای مستقیم میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی، خواستار آغاز مذاکرات جدی برای تحقق صلح عادلانه و پایدار در منطقه شد.
زاخارووا همچنین ابراز امیدواری کرد که پیشنویس قانون موسوم به «گسترش حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری» در نهایت در کنست به تصویب نهایی نرسد، چرا که تصویب چنین قانونی میتواند منطقه را وارد چرخهای جدید از تنش و بیثباتی کند. این موضعگیری روسیه در چارچوب نگرانیهای فزاینده جامعه بینالمللی نسبت به تشدید سیاستهای توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی صورت میگیرد.
منبع: تاس