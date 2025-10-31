باشگاه خبرنگاران جوان - کریس رومبرگ، افسر سابق ارتش انگلیس گفت: مسئله فقط سلاح نیست؛ بلکه پروازهای شناسایی هواپیماهای انگلیسی، همکاری اطلاعاتی با ارتش اسرائیل و استفاده از پایگاه نیروی هوایی انگلیس در قبرس است. افسران نظامی اسرائیلی در انگلیس میزبانی می‌شوند. به اینجا می‌آیند و در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند. شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیلی در انگلیس فعالیت می‌کنند.

او افزود: از دید من، این امر مایه‌ شرمساری است. اینکه دولت انگلیس از نیروهای مسلح ما به این شکل سوء‌استفاده می‌کند، ننگی برای کشور است.