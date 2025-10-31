باشگاه خبرنگاران جوان - کریس رومبرگ، افسر سابق ارتش انگلیس گفت: مسئله فقط سلاح نیست؛ بلکه پروازهای شناسایی هواپیماهای انگلیسی، همکاری اطلاعاتی با ارتش اسرائیل و استفاده از پایگاه نیروی هوایی انگلیس در قبرس است. افسران نظامی اسرائیلی در انگلیس میزبانی میشوند. به اینجا میآیند و در دورههای آموزشی شرکت میکنند. شرکتهای تسلیحاتی اسرائیلی در انگلیس فعالیت میکنند.
او افزود: از دید من، این امر مایه شرمساری است. اینکه دولت انگلیس از نیروهای مسلح ما به این شکل سوءاستفاده میکند، ننگی برای کشور است.
استعمارگر که دنیا را به سمت جنگ گسترش داده