افسر سابق ارتش انگلیس مطرح کرد؛

از پایگاه قبرس تا سلاح‌های لندن، همه در خدمت جنایات اسرائیل! + فیلم

افسر سابق ارتش انگلیس از کمک‌های اطلاعاتی و نظامی ارتش انگلیس به رژیم صهیونیستی گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریس رومبرگ، افسر سابق ارتش انگلیس گفت: مسئله فقط سلاح نیست؛ بلکه پروازهای شناسایی هواپیماهای انگلیسی، همکاری اطلاعاتی با ارتش اسرائیل و استفاده از پایگاه نیروی هوایی انگلیس در قبرس است. افسران نظامی اسرائیلی در انگلیس میزبانی می‌شوند. به اینجا می‌آیند و در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند. شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیلی در انگلیس فعالیت می‌کنند. 

او افزود: از دید من، این امر مایه‌ شرمساری است. اینکه دولت انگلیس از نیروهای مسلح ما به این شکل سوء‌استفاده می‌کند، ننگی برای کشور است.

 

 

 

