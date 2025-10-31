رئیس جمهور ونزوئلا هشدار داد که تابعیت کسانی را که از حمله آمریکا حمایت می‌کنند، لغو خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز پنجشنبه اعلام کرد که فرآیندی قانونی برای سلب تابعیت از افرادی که به ترویج یا تشویق به حمله نظامی آمریکا به این کشور می‌پردازند، آغاز خواهد شد.

به گزارش رسانه‌های محلی، مادورو به چهره‌های مخالف دولت متهم کرد که آمریکا را به حمله به ونزوئلا تشویق می‌کنند و هشدار داد که این اقدام بر اساس ماده ۱۳۰ قانون اساسی ونزوئلا صورت می‌گیرد.

با این حال، ماده ۳۵ قانون اساسی ونزوئلا تصریح می‌کند که چنین تصمیمی تنها می‌تواند توسط دادگاه عالی این کشور اتخاذ شود و همچنین از شهروندان متولد شده در ونزوئلا نمی‌توان سلب تابعیت کرد.

مادورو در ادامه سفر‌های خود به ایالات سوکره و دلتا آماکورو، دولت ترینیداد و توباگو را به تسلیم در برابر آمریکا متهم کرد.

وی افزود: «دولت آمریکا با دامن زدن به اختلاف، دسیسه، نفرت و بیگانه‌هراسی در منطقه، قصد دارد کشور‌های همسایه را علیه یکدیگر شورانده و جنگ را تحریک کند.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین اعلام کرد که یک عملیات پرچم دروغین که توسط سازمان سیا طراحی شده بود، خنثی شده است. به گفته مادورو، سیا قصد داشت به کشتی‌های جنگی آمریکای مستقر در ترینیداد و توباگو حمله کرده و این حمله را به گردن ونزوئلا بیندازد.

