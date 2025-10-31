معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: زودی شاهد بهره برداری از بوستان ۳۵ هکتاری با تبدیل پادگان ۰۶به بوستان خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران دور سوم نظارت ستادی از شهرداری منطقه یک با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، هادی حق بین شهردار منطقه یک، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، برگزار شد. دیدار با نخبگان، ائمه جماعات، معتمدین محلات، دیدار با پرسنل منطقه و دیدار با معاونان و مدیران منطقه بخش‌های سه گانه این نظارت ستادی بود.

فروزنده در این نظارت ستادی گفت: شهرداری اقدامات خود را بر پایه خدمت رسانی به شهروندان و ارتقای کیفی این اقدامات بنا نهاده و از اولین روز‌های شروع مدیریت شهری این مهم در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت. 

فروزنده با اشاره به اینکه در این دوره مدیریت شهری شاهد افزایش ۶ برابری منابع درآمدی بودیم گفت: در سال جاری پروژه‌های مستمر ۱۰۰ درصد به انجام رسیده و پروژه‌های غیر مستمر به نیمه رسیده و تا پایان سال به اتمام می‌رسد. 

فروزنده در ادامه با اشاره به هدیه ۳۵ هکتاری مدیریت شهری به شهروندان پایتخت گفت: در داخل شهر به زودی شاهد بهره برداری از بوستان ۳۵ هکتاری با تبدیل پادگان ۰۶به بوستان خواهیم بود. همینطور ۶۰ هکتار فضای سبز در بام ری که در آستانه بهره برداری قرار دارد. 

معاون شهردار تهران همچنین با اشاره به لزوم توسعه سرانه ورزشی در محلات گفت: همانطور که جمع نخبگان و معتمدین محلات بیان داشتند امروز یکی از احتیاجات و نیاز‌های شهر توسعه اماکن ورزشی و توسعه سرانه ورزشی به ویژه برای دانش آموزان است. در همین راستا بیش از ۵۰۰ مجموعه ورزشی در تهران بازسازی و نوسازی شده و همچنین ساخت ۸۰ مجموعه ورزشی و آموزشی برای مدارس در دستور کار قرار گرفته است. 

در ادامه این بازدید نظارتی اکبر مردانی مدیر کل تحولات کالبدی و نیز حجت الاسلام کاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری گزارش نظارتی و ارزیابی از منطقه را در جمع معاونان، شهرداران نواحی و مدیران منطقه قرائت کردند. 

وی با اشاره به اجرای طرح مسکن بهشت گفت: بعد از سال‌ها انتظار طرح مسکن شهرداری به اجرا درآمد و استقبال کارمندان هم از این طرح خوب بود و به امید خدا تا ۶ ماه آینده طرح مسکن کارمندان به نتیجه خواهد رسید.

در این بازدید همچنین از پرستاران درمانگاه شهرداری منطقه یک تجلیل شد.

احداث ۳۳ هزار متر مربع مستحدثات در دوره ششم مدیریت شهری در منطقه یک

هادی حق‌بین شهردار منطقه یک نیز در دور سوم نظارت ستادی معاونت هماهنگی و امور مناطق گفت: دراین دوره مدیریت شهری احداث مجموعه‌های بزرگ ورزشی ازگل، قیطریه، گلابدره، باغ فردوس و ساختمان جدید اداری منطقه در حال ساخت است ودر ادامه این اقدامات، واکاری درختان و ساماندهی خیابان حضرت ولیعصر، احداث پیاده راه شهرک شهیدمحلاتی و خرگوش دره، درمانگاه امامزاده قاسم و ... نیز در حال انجام است.

حق بین با اشاره به اقدامات جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: ۱۳۵۵ پرونده در منطقه تشکیل شد که همه موضوعات در چهار بخش تعیین تکلیف شده است و در حال حاضر دو سطح اول ۱۰۰ درصد به اتمام رسیده سطح ۳ نیز تعیین تکلیف شده و تا چند ماه آینده به انجام می‌رسد.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
هدیه؟ اینها هر هفته می روند شمال چرا؟ جلوشون بگیر که هدیه به چش ملت تهرون بیاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
حالا شهرداری بی وجدان فی الفور همه اش رو گلکاری و چمن کاری میکنه طوری که مردم نتونن توش جم بخورن و عین مجسمه فقط میتونن بشینن رو صندلی های پارک
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۳:۰۵ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
تا می تونید دم این تهرانی هارو ببینید بقبه حساب نیستن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
بوستان ها محلی شده برای ارازل و اوباش ها و بی بند و بارها. دیگه خانواده سالم به بوستان ها نمی روند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
زمینهای ارتش رو دادن رفت و ما موندیم و مستأجری
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
همشو زمین خواری میکنن برای برج سازی

مشهد هم پادگان رو بردن بیرون زندان رو بردن بیرون آخرش شد زمین های دست یک عده رانتی واسه ساخت و ساز
۰
۳
پاسخ دادن
فعالان خانواده و جمعیت، مدافعان آینده ایران هستند