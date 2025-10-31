یک پلیس سابق اسرائیلی در اعتراضی شدید با اقدام به خودسوزی به شدت مجروح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عبری زبان، یک پلیس سابق اسرائیلی روز جمعه در نزدیکی منزل یکی از مسئولان مرکز بازتوانی و توانبخشی نظامیان، با اقدام به خودسوزی به شدت مجروح شده است. این واقعه در شرایطی رخ داده که بحران روانی در میان نیرو‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی رو به تشدید است.

بر اساس آمار‌های رسمی، مشکلات روحی و روانی در میان نظامیان اسرائیلی به ویژه در دو سال اخیر همزمان با جنگ علیه غزه، افزایش چشمگیری داشته است. هزاران نظامی اسرائیلی نیازمند درمان‌های فوری روانشناختی هستند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از ثبت ۲۷۹ مورد تلاش برای خودکشی در میان نیرو‌های ارتش این رژیم طی ۱۸ ماه گذشته خبر داده است. این آمار نشان‌دهنده عمق بحران روانی در درون ارتش صهیونیستی است.

بر پایه اسناد رسمی، از سال ۲۰۱۷ تا نیمه ۲۰۲۵، در مجموع ۱۲۴ مورد خودکشی قطعی در ارتش اسرائیل به ثبت رسیده است. این آمار‌ها گویای فشار‌های شدید روانی بر پرسنل نظامی این رژیم در سال‌های اخیر است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین