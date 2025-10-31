باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -دکتر عادلیفرفرماندار شهرستان هوراند، گفت: این طرح با هدف حفظ و افزایش بهرهوری اراضی زراعی و باغی، با استفاده از روشهای مکانیکی و شخم پاییزه در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه در حال اجراست.
وی افزود: اجرای این طرح با همکاری اداره جهاد کشاورزی شهرستان و مشارکت بهرهبرداران محلی انجام میشود و نقش مؤثری در کنترل جمعیت جوندگان و کاهش خسارت به محصولات کشاورزی خواهد داشت.
وی ضمن تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه کشاورزی، گفت: تداوم چنین طرحهایی موجب پایداری تولید، حفاظت از منابع طبیعی و بهبود معیشت روستاییان خواهد شد.