کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه جی شود که در انجام عملیات کشاورزی باغات و مزارع هشدار‌ها را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به رخداد بارندگی کشاورزان نسبت به تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع اقدام کنند.

 وی با تاکید بر احتیاط در انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد افزود: کشاورزان و باغداران از آبیاری جهت جلوگیری از خوابیدگی و ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر خودداری کنند‌.

غلامی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان کنترل در استحکام تاسیسات کشاورزی، گلخانه و سایر سازه های موقت،کنترل و تنظیم دما در سالن های پرورش و گلخانه را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر افزایش هوادهی  استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی و بستن دریچه ها گفت: کشاورزان انجام تهویه مناسب و شدت نور گلخانه را در دستور کار قرار دهند و دامداران از چرای دام در ارتفاعات بدلیل گرد و خاک خودداری کنند.

براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی تا ۵ آبان ماه ۱.۷ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۲.۷ میلی متر و دوره بلندمدت ۷.۸ میلی متر است که این امر کاهش ۸۷ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۷۸.۸ درصدی دوره نرمال را نشان می دهد. 

بنابر نقشه های هواشناسی جمعه در استان های ساحلی خزر، خراسان های شمالی و رضوی، گیلان و مازندران بارش پراکنده پیش بینی می شود. کاهش دما در نوار شرقی شاهد خواهیم بود و به طور موقت افزایش دما در استان های ساحلی خواهیم داشت.

روز یکشنبه در استان های ساحلی خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی بارندگی، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود، دوشنبه در سواحل غربی دریای خزر بارش پیش بینی می شود. 


