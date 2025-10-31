باشگاه خبرنگاران جوان - «جیمی مور» تحلیلگر سیاسی، مجری و منتقد سیاستهای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، با اشاره به دو سال تداوم جنگ و کشتار در نوار غزه، گفت: نکته مثبت در این فاجعه انسانی آن است که مردم جهان اکنون دقیقاً میبینند صهیونیسم چیست و اسرائیل واقعاً چه ماهیتی دارد؛ پروژهای به نام اسرائیل بزرگ که بر پایه نسلکشی و پاکسازی قومی بنا شده است.
مور در گفتو چگو با پرس تیوی عنوان کرد: پیش از این بحران، بسیاری از مردم آمریکا از مفاهیمی مانند نکبه و اعلامیه بالفور اطلاع دقیقی نداشتند. اما امروز، پس از دو سال جنایت آشکار، دیگر بسیاری از آمریکاییها اسرائیل را همانگونه میبینند که هست: یک رژیم جنگافروز، تروریستی و عامل نسلکشی. به اعتقاد وی، اکنون اکثریت مردم آمریکا دیگر با اسرائیل همسو نیستند، زیرا ماهیت واقعی آن برایشان آشکار شده است.
مور در بخش دیگری از گفتوگو، به نقش دولت ایالات متحده در حمایت از اسرائیل پرداخت و گفت: از زمان آغاز این نسلکشی در دو سال پیش، آمریکا حدود ۳۰ میلیارد دلار سلاح و کمک مالی به اسرائیل داده است. در واقع این نسلکشی بدون حمایت نظامی و مالی واشنگتن ادامه نخواهد داشت.
مور تأکید کرد: اکنون، مسئله غزه در صدر مسائل مهم آمریکا قرار گرفته است، چون ما در این نسلکشی سهیم هستیم؛ چرا که کمکهای مالی ما این اقدامات را ممکن کرده و سیاستمداران ما نیز دخیل هستند.
او با انتقاد از «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، افزود: ترامپ میتوانست تنها با قطع این بودجه، کشتار را متوقف کند. اما نکرد. چون، همانطور که بارها گفتهام، او رئیس ندارد جز بنیامین نتانیاهو و حامیان میلیاردر صهیونیستش که در واقع کنترل سیاست آمریکا را در دست دارند.
مور تأکید کرد: ترامپ از نظر سیاسی از نتانیاهو تبعیت میکند، چون یا خودش تحت فشار است یا حامیان مالیاش او را مجبور میکنند. این رابطه عملاً اسرائیل را در جایگاه «فرمانده» و رئیسجمهور آمریکا را در جایگاه «زیردست» قرار داده است.
مور از ساختار تأثیرگذار لابی صهیونیستی در آمریکا سخن گفت و افزود: در آمریکا سازمانی به نام آیپک (AIPAC) وجود دارد که میلیاردها دلار بین سیاستمداران پخش میکند تا آنها را وادار به تبعیت از خواستههای اسرائیل کند. هر سیاستمداری که با آیپک همکاری نکند، در انتخابات بعدی با حمایت مالی رقیبش کنار زده میشود. آیپک آشکارا به نفوذ و قدرت خود میبالد و میگوید ما میتوانیم هر انتخاباتی را بخریم، چون پول برنده انتخابات در آمریکاست.
مور با اشاره به اظهارات اخیر نتانیاهو درباره حمله احتمالی ایران به سواحل شرقی آمریکا گفت: این ادعا دروغی دیگر از سوی نتانیاهو است تا زمینه یک عملیات جعلی (False Flag) در داخل آمریکا را فراهم کند. اسرائیل سابقه طولانی در انجام عملیاتهای اینچنینی دارد.
او افزود: مقاماتی چون «تولسی گبرد» نیز تصریح کردهاند که ایران به دنبال بمب اتمی نیست. اما ترامپ این حقیقت را نادیده گرفت چون تحت نفوذ صهیونیستها بود و همان سیاستهای جنگطلبانه را علیه ایران، یمن و دیگر کشورها ادامه داد.
جیمی مور به ماجرای ترور «چارلی کرک» رئیس سازمان Turning Point USA، پرداخت و گفت: چارلی کرک یکی از چهرههای قدرتمند جریان محافظهکار بود. فقط ۴۸ ساعت پیش از ترورش، به همکارانش پیام داده بود که دیگر نمیتواند از اسرائیل حمایت کند. درست دو روز بعد، او کشته شد. و ما میدانیم اسرائیل سابقه طولانی در ترور مخالفان دارد.
مور درباره روایت رسمی افبیآی از این ترور گفت: روایت آنقدر پر از تناقض است که کسی آن را باور نمیکند. از اسلحه تا نحوه شلیک و پیامکهای ساختگی قاتل، همه نشان از یک سناریوی طراحیشده دارد تا بار دیگر جناح چپ و راست در آمریکا را به جان هم بیندازد و اتحاد جدید علیه اسرائیل را بشکند.
او افزود: بعد از این ترور، «بن شاپیرو» مدافع صهیونیسم در آمریکا، بلافاصله به عنوان جایگزین برنامه کرک معرفی شد؛ پیامی واضح از سوی لابی صهیونیستی که «کنترل بازگشت.»
مور در بخش دیگری از مصاحبه، درباره وضعیت داخلی آمریکا و استقرار گارد ملی در شهرهای مختلف گفت: ترامپ از ارتش در شهرهای آمریکا استفاده میکند گویی در حال جنگ داخلی است. او به بهانه مهاجرت غیرقانونی، شهرهای آرام را به میدان نظامی تبدیل کرده است به طوری که این سیاست، جامعه را میترساند.
مور با اشاره به سیاستهای جنگی واشنگتن گفت: من بارها گفتهام تروریستهای واقعی اسرائیل و ایالات متحدهاند. القاعده و داعش، اگر هم ساخته مستقیم اسرائیل و آمریکا نباشند، دستکم با حمایت مالی و نظامی آنها رشد کردهاند.
او با اشاره به نمونههای عینی گفت: آمریکا زمانی برای رئیس القاعده در سوریه جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرده بود، اما امروز همان فرد در سوریه بر سر کار است و با آمریکا و اسرائیل همکاری میکند. رسانههای غربی هرگز درباره این تناقضات حرفی نمیزنند، چون تحت نفوذ صهیونیستها هستند.
مور افزود: سؤال مهمی که هیچکس در رسانههای آمریکایی نمیپرسد این است که اگر داعش و القاعده دشمن اسرائیلاند، چرا هیچگاه به اسرائیل حمله نکردهاند؟ پاسخ روشن است: چون در عمل با آن همکاری میکنند.
در پایان جیمی مور تأکید کرد: پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» بهدنبال گسترش نفوذ و سلطه صهیونیستی در منطقه است و غزه تنها بخشی از این طرح محسوب میشود. این پروژه بر پایه اشغال، نسلکشی و فریب افکار عمومی طراحی شده و جهان باید در برابر آن بایستد.
منبع: ایسنا