معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها گفت: بنابر آمار تاکنون در سطح ۳۱ میلیون هکتار از عرصه ها، عملیات آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده و کماکان در سطح ۹۰ میلیون هکتار پتانسیل اجرا وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسن وحید معاون آبخیزداری و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بنابر آمار تاکنون در سطح ۳۱ تا ۳۲ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده یا در دست اجراست که اثرات خوبی در بخش های مختلف داشته یه طوریکه در منابع آب های زیرزمینی، فرسایش خاک و پوشش گیاهی اثر گذار است.

وی با بیان اینکه در سطح ۹۰ میلیون هکتار پتانسیل اجرای عملیات آبخیزداری وجود دارد، افزود: در سطح ۲۰ میلیون هکتار اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در برنامه هفتم دیده شده است و مشکلی برای اجرا وجود ندارد و می‌توان برنامه ریزی لازم در بخش های مختلف انجام داد که منابع و اعتبارات، نوع و مدل ها به چه صورت خواهد بود.

وحید ادامه داد: برای اجرای ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در برنامه هفتم ۲۰۶ همت اعتبار نیاز است که در سال نخست برنامه همکاری خوبی برای تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها با بیان اینکه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری ۶۰ تا ۷۰ درصد خسارت سیل را کاهش می دهد، گفت: با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری ۵۰۰ تا هزار مترمکعب در هرهکتار مدیریت منابع آب های زیرزمینی و ۴ تا ۵ تن کاهش فرسایش خاک را داریم و از طرفی پوشش گیاهی و تولید علوفه در واحد سطح افزایش می یابد.

 

برچسب ها: عملیات آبخیزداری ، عملیات آبخوانداری ، منابع آبی
خبرهای مرتبط
۲۵ میلیارد متر مکعب آب صرف تولید سبزی و صیفی می‌شود
آینده آب کشور به احیای آب‌های زیرزمینی گره خورده است
اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
کاهش دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور از ۱۱ آبان
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
«ترک فعل» در موضوع ثبت سفارش نهاده‌ها نادرست است
صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلاری طی دو سال گذشته / ایجاد بازار‌های مواد غذایی در کشور‌های آفریقایی
واکسیناسیون بیش از ۵۹ میلیون راس دام علیه تب برفکی/فرآورده‌های لبنی و گوشت موجود در بازار سالم هستند
آخرین اخبار
«ترک فعل» در موضوع ثبت سفارش نهاده‌ها نادرست است
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
کاهش دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور از ۱۱ آبان
واکسیناسیون بیش از ۵۹ میلیون راس دام علیه تب برفکی/فرآورده‌های لبنی و گوشت موجود در بازار سالم هستند
صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلاری طی دو سال گذشته / ایجاد بازار‌های مواد غذایی در کشور‌های آفریقایی
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، گامی مؤثر در برقراری شفافیت کامل مالیاتی
امکان ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه مودیان فراهم شد
کاهش تدریجی ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گازسوزی تا پایان سال ۱۴۰۵
تولید پنبه به ۵۵ هزارتن می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد - شنبه ۱۰ آبان ماه
تخصیص ارز واردات از ۳۴ میلیارد دلار عبور کرد
گره گشایی زیان انباشته خودروسازان با تخصیص تسهیلات ۲۰ همتی به قطعه سازان
تولید گاز شیرین به ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز رسید
ناترازی بانک آینده از نوع نقدینگی است
۱۲ قرارداد جمع آوری گاز‌های مشعل امضا شد/جمع‌آوری ۹۰ درصدی تا پایان ۱۴۰۶
نرخ مالیات بنزین سوپر مشخص شد
جوابیه بانک سپه درخصوص اقساط معوقه مشتریان در جنگ ۱۲ روزه
کاهش محسوس مصرف شیرینی در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۰ آبان‌ماه
کاهش هزار و ۷۰۴ واحدی شاخص کل بورس
جزئیات جدید از یارانه کالابرگ آبان ماه
وزیر نیرو: نیروگاه تولید پراکنده در هزار نقطه کشور احداث می‌شود
میانگین قبض آب مشترکان کم مصرف ۲۰ هزار تومان است
سقف وام کارکنان بانک‌ها معادل تسهیلات جهش مسکن شد
۷۰ درصد حبوبات از داخل تامین می‌شود
قیمت خرید تضمینی جو و دانه های روغنی مصوب شد
آخرین جزئیات قطار تهران ـ آنکارا اعلام شد+ فیلم
شهر فرودگاهی امام خمینی به شکل ریلی کشور متصل می شود
افزایش ظرفیت جابه جایی بار در کشور به ۲۰ میلیون تن رسید/ارتقای ظرفیت حمل ونقل بین المللی از طریق شهر‌های لجستیکی+ فیلم