باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسن وحید معاون آبخیزداری و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بنابر آمار تاکنون در سطح ۳۱ تا ۳۲ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده یا در دست اجراست که اثرات خوبی در بخش های مختلف داشته یه طوریکه در منابع آب های زیرزمینی، فرسایش خاک و پوشش گیاهی اثر گذار است.

وی با بیان اینکه در سطح ۹۰ میلیون هکتار پتانسیل اجرای عملیات آبخیزداری وجود دارد، افزود: در سطح ۲۰ میلیون هکتار اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در برنامه هفتم دیده شده است و مشکلی برای اجرا وجود ندارد و می‌توان برنامه ریزی لازم در بخش های مختلف انجام داد که منابع و اعتبارات، نوع و مدل ها به چه صورت خواهد بود.

وحید ادامه داد: برای اجرای ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در برنامه هفتم ۲۰۶ همت اعتبار نیاز است که در سال نخست برنامه همکاری خوبی برای تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها با بیان اینکه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری ۶۰ تا ۷۰ درصد خسارت سیل را کاهش می دهد، گفت: با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری ۵۰۰ تا هزار مترمکعب در هرهکتار مدیریت منابع آب های زیرزمینی و ۴ تا ۵ تن کاهش فرسایش خاک را داریم و از طرفی پوشش گیاهی و تولید علوفه در واحد سطح افزایش می یابد.