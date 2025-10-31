استاندار خوزستان گفت: گذر از تشریفات و تمرکز بر اجرای میدانی طرح‌ها در اولویت است و باید با همکاری بین بخشی مشکلات استان را حل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدمحمدرضا موالی زاده در شورای برنامه‌ریزی و جمع‌بندی سفر معاون اجرایی رییس جمهور به خوزستان بیان کرد: سفر معاون اجرایی رییس جمهور به استان، فارغ از برنامه‌های تشریفاتی با محوریت بازدید‌های میدانی و بررسی نقطه‌به‌نقطه طرح‌ها انجام شد که الگویی ارزشمند برای رصد دقیق نقاط قوت و ضعف و افزایش بهره‌وری است.

وی با تأکید بر لزوم پذیرش کاستی‌ها و پرهیز از فرافکنی، خاطرنشان کرد: همه ما در هر سمتی که هستیم باید برای رفع نواقص استان تلاش کنیم. همان‌طور که آقای قائم‌پناه دیشب در برنامه تلویزیونی اشاره کرد، خوزستان نیازمند همکاری بین‌بخشی جدی و وحدت همه دستگاه‌ها است.

موالی زاده افزود: در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و دولت، باید برای تحقق زیست پایدار و زندگی بهتر برای مردم خوزستان، با قدرت و همبستگی گام برداریم.

استاندار خوزستان در پایان با تشکر از زحمات معاون اجرایی رییس جمهور و هیات همراه، این سفر را نقطه عطفی برای تداوم همکاری‌های جمعی و کاهش آلام مردم دانست و بیان کرد: امیدواریم با اهتمام بیشتر، شاهد افزایش نشاط و همبستگی اجتماعی در استان باشیم.

بر اساس این گزارش محمدجعفر قائم‌پناه روز چهارشنبه از طریق فرودگاه آبادان وارد استان خوزستان شد و در جریان سفر ۲ روزه خود در جریان طرح‌های عمرانی، اقتصادی و کشاورزی خوزستان قرار گرفت.

در این سفر، مدرسه طرح ملی عدالت آموزشی در خوزستان و دیزل ژنراتور کشت و صنعت دهخدا توسط معاون اجرایی رییس جمهور افتتاح و از طرح‌های پل عنافچه، فاضلاب اهواز و متروی اهواز بازدید به عمل آمد.

تأخیر در آغاز فعالیت ادارات و مدارس ۶ شهر خوزستان به‌دلیل آلودگی هوا
