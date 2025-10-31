مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید قزل آلا به ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزارتن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید قزل آلا به ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزارتن برسد.

وی قیمت عمده فروشی هرکیلو قزل الا سرمزرعه ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزارتومان و در تهران ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزارتومان اعلام کرد.

نبی زاده با اشاره به تاثیر نوسان قیمت گوشت قرمز و مرغ بر بازار قزل آلا بیان کرد: در نیمه نخست سال بدلیل کاهش مصرف، افزایش قیمت جدی نیست، اما در نیمه دوم نوسان قیمت خواهیم داشت و از طرفی با حذف ارز نهاده های ماهی و عدم ارائه راهکار برای تامین ارز، قیمت خوراک افزایش می یابد که این امر بر بازار اثر می گذارد.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت صادرات قزل آلا بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال ۸ هزارتن قزل آلا با ارزش ۲۴ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شد که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به ۱۲ هزارتن برسد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات اصلی در کالابرگ قیمت هاست چراکه قیمت ماهی در فصول مختلف متغیر است، گرچه ورود ماهی در کالابرگ یک امتیاز است، اما بازار آن کاملا با گوشت و مرغ متفاوت است. با برگزاری جلسات متعدد با سازمان شیلات به جمع بندی در خصوص ارائه ماهی در کالابرگ نرسیدیم.

نبی زاده با اشاره به اجرای الگوی کشت آبزیان گفت: براساس الگوی کشت وزارت جهاد و نیرو باید به آن عمل کنند و به رغم آنکه در اجرای این مصوبه نهاده باید تخصیص یابد و قیمت مشخص باشد، اما وزیر جهاد خودسرانه ارز را حذف کردند.