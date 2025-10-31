باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش محرمانهای از بازرس کل وزارت خارجه آمریکا که توسط روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، واحدهای مختلف ارتش اسرائیل در جریان جنگ غزه مرتکب صدها مورد نقض احتمالی حقوق بشر شدهاند. این گزارش که در چارچوب قانون «لیهی» (پیشنهاد سناتور آمریکایی پاتریک لیهی/تصویب ۱۹۷۷، دولت آمریکا را از استفاده از بودجه برای کمک به واحدهای نیروهای امنیتی خارجی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شدهاند، منع میکند) تهیه شده، برای نخستین بار به صورت رسمی ابعاد گسترده این تخلفات را تأیید میکند و هشدار میدهد که بررسی کامل این موارد ممکن است سالها به طول بینجامد.
گزارش واشنگتن پست نشان میدهد که اجرای قانون لیهی که با هدف جلوگیری از ارائه کمکهای نظامی آمریکا به واحدهای نظامی متخلف تصویب شده، در مورد اسرائیل با چالشهای جدی مواجه است. اسرائیل سالانه دستکم ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت میکند و در سالهای اخیر مبالغ بیشتری نیز در قالب کمکهای فوقالعاده دریافت کرده است.
منابع آمریکایی اشاره کردهاند که تعداد بسیار زیاد پروندههای نقض حقوق بشر و وجود سازوکار ویژه بررسی تخلفات مربوط به اسرائیل، اجرای یک نظام پاسخگویی واقعی را با مشکل مواجه کرده است. روند بررسی موسوم به "Israel Leahy Vetting Forum" در مقایسه با روند مشابه برای دیگر کشورها هم پیچیدهتر و طولانیتر است و نیازمند اجماع چندین نهاد آمریکایی از جمله سفارت آمریکا در بیتالمقدس و دفتر امور خاور نزدیک میباشد. این در حالی است که برای دیگر کشورها مخالفت یک مقام واحد برای توقف کمکها کافی محسوب میشود.
در گزارش به چند رویداد خاص اشاره شده است که از جمله آنها میتوان به کشتار هفت کارمند سازمان امدادرسانی آشپزخانه جهانی World Central Kitchen در آوریل ۲۰۲۴ و نیز حادثه فوریه همان سال اشاره کرد که در جریان آن بیش از ۱۰۰ فلسطینی کشته و حدود ۷۶۰ نفر دیگر در حالی که برای دریافت کمک غذایی انتظار میکشیدند، زخمی شدند. گفتنی است دولت بایدن هنوز به کنگره اعلام نکرده که آیا در این موارد از سلاح آمریکایی استفاده شده است یا خیر.
