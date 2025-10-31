باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
یک کشته در تظاهرات شهرک‌نشینان «حریدی» در قدس اشغالی +فیلم

در تظاهرات گسترده شهرک‌نشینان افراطی موسوم به «حریدی‌ها» در قدس اشغالی علیه خدمت اجباری سربازی، یکی از آنها کشته و یک پلیس رژیم صهیونیستی هم زخمی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از المیادین، هزاران نفر از شهرک‌نشینان افراطی موسوم به «حریدی‌ها» روز پنج‌شنبه در اعتراض به انجام خدمت نظامی در ارتش، در شهرهای تل‌آویو و قدس اشغالی تظاهرات کردند.

در جریان این درگیری‌ها، یک افسر پلیس رژیم صهیونیستی پس از پرتاب سنگ از سوی معترضان حریدی، زخمی و به بیمارستان منتقل شد. پلیس و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از یگان اسب سوار استفاده کردند.

این تظاهرات در بحبوحه تلاش‌های کابینه رژیم صهیونیستی برای یافتن راه‌حلی قانونی و سیاسی با هدف پایان دادن به رویه چندین دهه‌ای اعطای معافیت از خدمت سربازی به حریدی ها برگزار می‌شود و این مسئله به بحران برای این رژیم تبدیل شده است.

 

 
