شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجرای مانور زلزله فرضی و تخلیه بیمارستان امام حسین (ع) در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مانور زلزله فرضی و تخلیه اضطراری بیمارستان امام حسین (ع) در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس، مهندس تاجری بخشدار محترم بخش مرکزی هریس و خانم دکتر عدل رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان و ادارات خدمات رسان در محل بیمارستان امام حسین (ع) این شهرستان
برگزارشد.
 شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

اجرای مانور زلزله فرضی و تخلیه اضطراری بیمارستان امام حسین (ع) در هریس

اجرای مانور زلزله فرضی و تخلیه اضطراری

اجرای مانور زلزله فرضی و تخلیه اضطراری بیمارستان امام حسین (ع) در هریس + عکس

اجرای مانور زلزله فرضی

اجرای مانور زلزله فرضی و تخلیه اضطراری بیمارستان امام حسین (ع) در هریس + عکس

اجرای مانور زلزله فرضی

اجرای مانور زلزله فرضی و تخلیه اضطراری بیمارستان امام حسین (ع) در هریس + عکس

اجرای مانور زلزله فرضی در هریس

اجرای مانور زلزله فرضی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مانور زلزله ، سوژه خبری ، تخلیه اضطراری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار کرمان؛
نگاهی به ارگ قدیم بم قبل از وقوع زلزله
شهروندخبرنگار فارس؛
برگزاری آزمون آمادگی جسمانی و مهارتی امدادگران به میزبانی لارستان + عکس
شهروندخبرنگار همدان؛
برگزاری مانور امداد و نجات در نهاوند به گزارش شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
الیف؛ روستایی در انتظار احیای ورزشی برای رهایی از محرومیت + عکس
گزارش تصویری از صف آرایی نمازگزاران هریسی در نماز جمعه
اجرای مانور زلزله فرضی و تخلیه اضطراری بیمارستان امام حسین (ع) در هریس + عکس
گزارش تصویری از گشت و گذار پاییزی در جنگل اولنگ
رنجش تهرانی ها از قطعی های مکرر آب