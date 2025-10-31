شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجرای مانور زلزله فرضی و تخلیه بیمارستان امام حسین (ع) در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مانور زلزله فرضی و تخلیه اضطراری بیمارستان امام حسین (ع) در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس، مهندس تاجری بخشدار محترم بخش مرکزی هریس و خانم دکتر عدل رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان و ادارات خدمات رسان در محل بیمارستان امام حسین (ع) این شهرستان

برگزارشد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.