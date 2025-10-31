باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در واکنش به برخی تخریب‌های هدفمند و تحریف تذکر وی در صحن شورای شهر تهران گفت: معلولین عزیز از جمله مظلوم‌ترین اقشار جامعه ما هستند.

وی ادامه داد: شهروندان دارای معلولیت با مشکلات متعدد از جمله در تردد راحت و ایمن استخدام و شغل مناسب خدمات درمانی خصوصا دارو‌های کمیاب تحصیل و ... مواجه هستند.

تشکری هاشمی بیان کرد: تاکید همیشگی بنده ایجاد شرایط برابر و عدالت در برخورداری از امکانات شهری بوده و هست.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در جلسه سه شنبه این هفته بر ضرورت تداوم حمایت از این عزیزان تذکر دادم و تاکید کردم حضور مدیران کشور در جشنواره همام و شنیدن دغدغه‌های جامعه معلولین میتواند به اجرای تصمیمات خوب و اثر بخش منجر شود.

وی افزود: شعار و ادعا‌های بی عمل فقط رنج و مصائب ایشان را بیشتر می‌کند؛ بنده در این تذکر از شورا و شهرداری خواستم به فوریت مشاور امور معلولین را از بین معلولان انتخاب و با مشورت با این بزرگواران اقدامات مناسب سازی محیطی را به شکل صحیح آن به مرحله اجرا در بیاورند.

تشکری هاشمی تصریح کرد: گویا این تذکر بنده و حمایت از معلولین دوستداشتنی شهرمان به مذاق برخی خوش نیامد و با یک تیتر دروغ از طریق شبکه رسانه‌های زنجیره‌ای جریان خاص عملیات تخریب را آغاز کردند.

وی با تاکید بر اینکه من خوب میدانم هرگاه در دفاع از حقوق مردم انتقاد کنم و اشکالات را بیان نمایم حملات سازمان یافته شکل می‌گیرد گفت: بین اینکه حرف دل مردم را بزنم و مورد هجمه قرار گیرم یا بی خیال مشکلات مردم در تمجید کار‌های انجام نشده مورد مدح و ثنا قرار گیرم، انتخاب اول را ترجیح می‌دهم.