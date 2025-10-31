اراذل و اوباش پارک ارم دستگیر شدند

سه نفر از اراذل و اوباشی که چندی پیش با ایجاد درگیری و رعب و وحشت در پارک ارم تهران باعث مصدومیت شدید یکی از شهروندان شده بودند، در عملیاتی مشترک توسط پلیس امنیت پایتخت و یگان ویژه نوپو شناسایی و دستگیر شدند.

در این حادثه یکی از شهروندان تهرانی به همراه همسر و فرزند خردسال خود برای تفریح به پارک ارم رفته بود که در آنجا با درگیری ناگهانی چند نفر از اراذل و اوباش روبه‌رو می‌شود. این درگیری به مجروح شدن پدر خانواده منجر شده و صحنه‌ای از رعب و وحشت عمومی را برای حاضران رقم می‌زند.

متهمان پس از ارتکاب این رفتار مجرمانه از محل متواری شدند، اما پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با همکاری تیم‌های عملیاتی نوپو با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پیچیده در جنوب پایتخت مخفیگاه آنان را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه، هر سه نفر را دستگیر کرد.

این افراد پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

گفتنی است پلیس پایتخت در ماه‌های اخیر با اجرای طرح‌های ضربتی مقابله با اراذل و اوباش، بیش از صد نفر از عوامل ناامنی و برهم‌زنندگان نظم عمومی را در نقاط مختلف تهران دستگیر کرده است.

منبع: پلیس پایتخت

برچسب ها: دستگیری اراذل و اوباش ، پلیس پایتخت
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۲:۵۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
فردا آزاد میشن یا پس فردا؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
فردا پس فردا باز آزاد میشن و قلدرت. از گذشته میان برای آزار مردم و ما امن کردن جامعه
اعدام کنین این نخاله هارو
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
در تولید اراذل و اوباش داریم نصاب های جهانی را می شکنیم. وقتی به احکام الهی عمل نکنید همین می شود امنیت رخت بر می بندد. اشتباه دارید راه را می روید.عمدیست یا سهوی؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
وقتی پلیس قدرت نداره همینه رواج خشونت
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
علت اصلی تعرض بحقوق دیگران توسط ارزل اوباش بی حجابی هست
۱۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چه ربطی داره آی کییو????
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
باسلام در محضر قضات گرامی این خلافکاران را با همین وضع و نقاشی های روی بدن نجسشان ببرید تا ببینند و این را بفهمند که این فرزندان شیاطین درست شدنی نیستند و اگر هم اینان را خیلی دوست دارند ببرند در دکان دستگاه خودشان سر کار بگذارند.
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
باید کلاس اموزشی اخلاق .ورود امن به جامعه و روان شناسی. و اخلاق مداری .وجدان .معرفت بر ایشان گذاشته بشه
اگر دوباره خلاف کردند
در غسالخانه 24×7 مجانی کار کنند
تا شاید اینده خودشان را ببنند
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
واقعا نهاد قضایی ما در این خصوص ضعیف هست. شما ۲۰ سال هم حکم زندان بدهید هیچ تغییری ایجاد نمیشه. نفس کشیدن این افراد دنیا رو کثیف میکنه.کاش واقعا اراده داشتید و هر کسی رو که ترس به دل مردم راه میداد اعدام میکردید.
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
تا یکی رو داغون نکنن تنبیه اشون نمیکنن
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
خیلی بد شده تو این چند سال فرهنگ از بین رفته از بس بی قانونی شده همه شدن لات و ارازل و اوباش چرا جلوگیری نمیشه تازه با ارازل و اوباش احترام هم میزارن
۳
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
خدا قوت می گوییم به نیروی شجاع و مخلص فراجا. اجرتان با خداوند سبحان.
۱
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
باید نسل ارازل اوباش در کشور گم شود اعدام
۲
۳۶
پاسخ دادن
