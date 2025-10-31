معاون توسعه دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصاد دریا گفت: «جمعیت‌پذیری سواحل شامل تمام نیرو‌های ماهر کشور می‌شود و تنها نخبگان را شامل نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مرتضی حنیفه‌زاده، معاون توسعه و فناوری دبیرخانه توسعه اقتصاد دریا محور، اظهار داشت: «موضوع جمعیت‌پذیری نوار ساحلی ایران به یکی از مباحث مهم و استراتژیک تبدیل شده است.»

وی ادامه داد: «هدف اصلی از جمعیت‌پذیری نوار ساحلی، ایجاد فضایی مناسب برای زندگی و کار است که شامل تمامی اقشار جامعه می‌شود. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده که نه تنها نخبگان، بلکه تمامی افرادی که می‌توانند در این نوار فعالیت کنند، مورد توجه قرار گیرند.»

او بیان کرد: «نیروی انسانی ماهر نقشی اساسی در تحقق این هدف دارد. با ایجاد بسترهای مناسب، افراد بااستعداد می‌توانند توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند. به عنوان مثال، با فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم، می‌توان صنعت گردشگری را در نوار ساحلی رونق داد.»

وی افزود: «توسعه صنایع مرتبط با دریا و صید می‌تواند به اشتغال‌زایی و افزایش درآمد ساکنان محلی کمک کند.»

او تأکید کرد: «نظارت بر اجرای این برنامه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. دبیرخانه مربوطه باید با دقت و جدیت بر روند فعالیت‌ها نظارت کند تا اطمینان حاصل شود که همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود.»

حنیفه‌زاده یادآور شد: «برای جمعیت‌پذیری و جذب افراد، باید شرایط بهینه‌ای فراهم شود.»

او گفت: «این شرایط شامل زیرساخت‌های مناسب مانند جاده‌ها، سیستم‌های حمل و نقل و امکانات تفریحی؛ فرصت‌های شغلی (ایجاد مشاغل متنوع که به نیازهای مختلف افراد پاسخ دهد)؛ و خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و امنیت است.»

وی ادامه داد: «کشورهایی مانند اسپانیا و تایلند توانسته‌اند با استفاده از سواحل خود، گردشگری و اقتصاد محلی را تقویت کنند. این کشورها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.»

معاون توسعه و فناوری دبیرخانه توسعه اقتصاد دریا محور بیان کرد: «جمعیت‌پذیری نوار ساحلی ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح و ایجاد شرایط مطلوب، به یکی از نقاط قوت کشور تبدیل شود. این امر نیازمند همکاری و همفکری تمامی اقشار جامعه، از نخبگان تا افراد عادی است. با نظارت دقیق و ایجاد بسترهای مناسب، می‌توان به تحقق این هدف بزرگ امیدوار بود.»

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
مدیریت مخرب و غارتگر و نادان و متملق و خودی و خالص شده و نادان و کوتوله فکری ایران را با مدیریت‌های شایسته تایلند و اسپانیا و ترکیه و فرانسه و امارات و سنگاپور و ...مقایسه می کنید؟!!!
۰
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۳۰ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
سندرم نخبگان کسانی هستند که از طریق بانک‌ها و رانت های دولتی و ارز میلیارد میلیارد از اعتبار ملت به جیب زده اند.
۰
۰
پاسخ دادن
