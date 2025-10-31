باشگاه خبرنگاران جوان - احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به جایگاه تخصصی شرکت واحد اتوبوسرانی در حوزه مدیریت فنی ناوگان، گفت: تمامی مراحل نوسازی، بازسازی و خرید ناوگان بر پایه بررسی‌های کارشناسی و با نظارت دقیق کمیته‌های تخصصی انجام می‌شود و هیچ اقدامی بدون تأیید فنی صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه روند نوسازی و برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی در چارچوب سیاست‌های شهرداری تهران ادامه دارد، افزود: در چارچوب قرارداد‌های منعقدشده تاکنون ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی شرکت هایگر تحویل ناوگان شده و ۳۵۰ دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری و ۷۵ دستگاه اتوبوس برقی ۲۶ متری نیز به زودی وارد چرخه بهره‌برداری خواهد شد.

قیومی با اشاره به اهمیت برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، تأکید کرد: توسعه ناوگان برقی یکی از مهم‌ترین گام‌های شهرداری در مسیر کاهش آلودگی هوای پایتخت است. اتوبوس‌های برقی بدون انتشار آلاینده‌های مضر، نقش مؤثری در بهبود کیفیت هوا و سلامت شهروندان دارند و با سیاست‌های زیست‌محیطی مدیریت شهری دوره ششم کاملاً همسو هستند.

وی در تشریح آخرین وضعیت فنی پروژه‌های برقی‌سازی، گفت: برقی‌سازی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را نماد تحول حمل‌ونقل پاک در کشور دانست. در سال گذشته، تمامی زیرساخت‌ها و نیاز‌های اساسی برای تحقق این هدف از جمله طراحی ایستگاه‌های شارژ، تجهیز توقفگاه‌ها و آموزش رانندگان ویژه اتوبوس‌های برقی فراهم شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران افزود: در مسیر بهره‌برداری از سری نخست اتوبوس‌های برقی، برخی چالش‌های فنی شناسایی شد که اکنون تمام آنها در سفارش‌های جدید مورد توجه قرار گرفته است. کمیته فنی شرکت واحد با بررسی دقیق عملکرد ناوگان اولیه اصلاحات لازم را برای سری جدید اعمال کرده تا اتوبوس‌های جدید با بالاترین سطح آمادگی وارد خطوط بهره‌برداری شوند.

وی تأکید کرد: در مورد اتوبوس‌های ۱۸ متری یوتانگ و ۲۶ متری، بازدید‌های میدانی و بررسی‌های فنی در کارخانه‌های تولیدی انجام شده است و آمادگی مطلوبی برای ورود این ناوگان به کشور فراهم شده است. همچنین زیرساخت‌های مرتبط با شارژ، توقفگاه‌ها و جایگاه‌های رانندگان ویژه این ناوگان نیز طراحی و در حال تکمیل است.

قیومی با قدردانی از حمایت‌های شهردار تهران در پیشبرد طرح برقی‌سازی ناوگان، گفت: در دوره ششم مدیریت شهری، نگاه علمی و آینده‌نگر به موضوع حمل‌ونقل عمومی موجب شد پروژه‌های نوسازی و برقی‌سازی آغاز و در مرحله بعدی سرعت بگیرند. این روند نقطه عطفی در تاریخ اتوبوسرانی تهران به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: شرکت واحد با اتکا به توان کارشناسی داخلی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر توسعه ناوگان برقی را با قدرت ادامه می‌دهد تا ضمن ارتقای بهره‌وری و کاهش آلایندگی، الگویی موفق برای سایر کلان‌شهر‌های کشور در زمینه حمل‌ونقل پاک ارائه کند.

منبع: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران