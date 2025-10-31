باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اسرائیل اینترنشنال؛ خشکسالی در غرب نتیجه‌ گرمایش زمین، اما در ایران محصول سوء‌مدیریت! + فیلم

از نگاه شبکه صهیونیستی «اینترنشنال»، خشکسالی در ایران نتیجه‌ سوء‌مدیریت و در غرب حاصل گرمایش زمین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - از نگاه شبکه صهیونیستی «اینترنشنال»، خشکسالی در ایران نتیجه‌ سوء‌مدیریت است، اما در غرب حاصل گرمایش زمین.

بیچاره مخاطبانی که هر روز پای دروغ‌پردازی‌های تکراری این رسانه می‌نشینند و ناخواسته تا مرز تحمیق کامل پیش می‌روند.

 
