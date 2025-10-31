\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0632 \u0646\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u00ab\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u0634\u0646\u0627\u0644\u00bb\u060c \u062e\u0634\u06a9\u0633\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647\u200c \u0633\u0648\u0621\u200c\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u062d\u0627\u0635\u0644 \u06af\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0632\u0645\u06cc\u0646.\n\u0628\u06cc\u0686\u0627\u0631\u0647 \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0648\u063a\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0646\u0634\u06cc\u0646\u0646\u062f \u0648 \u0646\u0627\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0647 \u062a\u0627 \u0645\u0631\u0632 \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0642 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u067e\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u0646\u062f.\n\n\u00a0