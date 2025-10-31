اتفاقات میان پرسپولیس و هاشمیان با حواشی خاصی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه ورزش و مردم به بررسی رفتار مدیران پرسپولیس با وحید هاشمیان سرمربی سابق پرسپولیس پرداخت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، وحید هاشمیان ، حواشی فوتبال
لیگ برتر فوتبال؛
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
از جریمه سنگین استقلال تا تمجید ویژه از مهدی طارمی + فیلم
عملیات اضطراری بارسا برای نجات یامال از حاشیه‌ها/ فقط و فقط فوتبال!
تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۹:۵۵ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
با سلام، هاشمیان باید وکیل بگیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
من عاشق پرسپولیس بودم ولی دیگر با رفتار آقایان دچار اشمئزاز شدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
تو فوتبال ایران این نوع حرکات‌ عادت شده با این وضعیت
هیچ وقت پیشرفتی نخواهند داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
موضوع جدید برای حاشیه سازی. بابا دست از سر پرسپولیس بردارید.
تیم های دیگه مگر مربی عوض نمی کنند؟
