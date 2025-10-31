باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تولد باشگاه نوجوانان رادیو جوان با حضور حدود یکصد نوجوان اعضای باشگاه، وحید اسدی مدیر رادیو جوان، مدیران گروهها، عوامل برنامهساز «جورواجور» و جمعی از تهیهکنندگان در سالن جلسات ساختمان شهدای رادیو برگزار شد. این رویداد که در فضایی صمیمی و پرانرژی برگزار شد، صحنهای برای نمایش خلاقیت، اجرای طنز و همدلی میان نوجوانان و اهالی رادیو بود.
طبق اعلام معاونت صدای رسانه ملی، در آغاز این مراسم، نوجوانان عضو باشگاه با اجرای آیتمهای طنز با موضوعات رادیو، رفتار والدین با فرزندان و مجریان رادیو جوان، شور و نشاطی خاص به فضای برنامه بخشیدند. اجرای آنان با استقبال گرم حاضران روبهرو شد و نشان داد که باشگاه نوجوانان توانسته بستری واقعی برای بروز خلاقیت و نگاه نسل جدید فراهم آورد.
باشگاه رادیویی نوجوان؛ دریچهای برای دمیدن هوای تازه در رادیو
وحید اسدی، مدیر رادیو جوان، با ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای باشگاه نوجوانان گفت: این باشگاه با تلاش مدیران گروهها و برنامهسازان رادیو شکل گرفت و خوشحالیم که امروز پس از دو سال توانستهایم استعدادهای درخشان نوجوان را در دل رادیو کشف کنیم.
او افزود: باشگاه نوجوانان در کنار دیگر باشگاههای شبکه، نقشی پیشتاز دارد؛ چراکه ما از خلال این باشگاهها توانستهایم به ظرفیتهای تازهای در تولید محتوا و پرورش نیروهای خلاق دست یابیم. این اتفاق، آغاز مسیری است که میتواند به تربیت مجریان و برنامهسازان آینده رادیو منجر شود.
اسدی همچنین با نگاهی تحلیلیتر تاکید کرد: باشگاه نوجوانان فرصتی است برای شنیدن صدای نسل تازه، نه فقط برای آنکه برنامهای بسازند، بلکه برای اینکه به ما یاد بدهند چطور باید با آنها سخن گفت.
نوجوانان قلب تپنده برنامه «جورواجور»
در ادامه، لیدا عرفانیان، تهیهکننده باسابقه رادیو جوان و برنامه «جورواجور»، ضمن قدردانی از حمایت مدیر شبکه گفت: بچهها در قلب من جای دارند. باشگاه نوجوانان به برنامه ما اعتبار و جان تازهای داده است. حضور آنان نه تنها باعث پویایی محتوای برنامه شده، بلکه به ما یادآوری کرده است که باید همیشه آماده پذیرش نگاه تازه و انرژی خلاق نوجوانان باشیم.
او همچنین از تشکیل دورههای آموزشی و نشستهای بازخورد برای نوجوانان استقبال کرد و گفت این مسیر میتواند به رشد حرفهای و پایدار استعدادهای نو منجر شود.
خانوادهای برای حمایت و رشد
موسوی ظفر، مدیر هماهنگی باشگاههای سازمان صداوسیما، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش این باشگاه گفت: ما در باشگاههای رادیو جوان خود را یک خانواده میدانیم و خوشحالم که بخشی از این خانواده هستم. باشگاه نوجوانان نهتنها پناهگاه ایدهها و خلاقیتهای جوان است، بلکه حامی واقعی مسیر رشد آنان است.
او از برنامههای پیشرو برای گسترش فعالیت باشگاهها خبر داد و افزود: باشگاه نوجوانان فرصت بروز استعدادها و رقابت سالم است.
در بخش پایانی این مراسم، از اعضای برنامه «جورواجور» تقدیر شد و سپس کیک تولد باشگاه نوجوانان با حضور نوجوانان و عکسهای دستجمعی و یادگاری بریده شد.
فضای پرشور سالن، با تشویق و همخوانی نوجوانان همراه شد؛ این نشانهای از پیوند نسلی میان برنامهسازان حرفهای و استعدادهای نوظهور رادیو جوان است.