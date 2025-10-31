ساخت پناهگاه و ایمنی صنایع در دستور کار پدافند غیرعامل قرار دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش قندچی معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعامل کشور پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به قرار داشتن در میانه هفته پدافند غیرعامل، اهداف و اقدامات این سازمان را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه ۲۵ سال از تاسیس سازمان پدافند غیرعامل میگذرد، اظهار کرد: طی ۲ سال گذشته به دستور مقام معظم رهبری، قانون این سازمان تصویب و قوانین آن نیز به تایید رسید که مهمترین رکن آن نیز کمیتهای به ریاست رییس ستاد کل نیروهای مسلح بود.
قندچی با اشاره به تصویب ۲ دستورالعمل در یک سال اخیر، به تشریح جزییات آنها پرداخت و تاکید کرد: دستورالعمل نخست با عنوان شهید شاکری برای احداث و تامین پناهگاه به تعداد مورد نیاز مردم بود.
این مسئول ادامه داد: طی چند سال گذشته به دلیل ناآرامیهای فضای کشور، در تولید و توزیع پناهگاهها تاخیر ایجاد شده بود، اگرچه در سال ۶۶ و در دوران دفاع مقدس قانونی برای رسیدگی به وضعیت پناهگاهها داشتیم، اما اجرای این دستورالعمل به مدت ۳۵ سال به تاخیر افتاد.
معاون سازمان پدافند غیرعامل بیان کرد: طی یک سال اخیر با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آییننامهای تشکیل و تکالیفی برای بسیاری از دستگاههای ذیربط در رابطه با ساخت پناهگاهها در نظر گرفته شد و در گام نخست نیز وظیفه این ستاد در استانها، شناسایی محلات و مکانهای مناسب برای احداث پناهگاه در نظر گرفته شد.
وی از پیشبینی احداث انواع پناهگاهها، از جانپناهها گرفته تا پناهگاههای زیرزمینی خبر داد و گفت: با شناسایی آخرین وضعیت موجود در استانهای کشور، قوانین و اعتبارات لازم نیز برای اجرا و احداث پناهگاهها پیشبینی خواهد شد.
قندچی، همکاری بخشهای دولتی و خصوصی دارای پناهگاههای عمومی را از دیگر اقدامات موثر در این زمینه دانست که میتواند در خدمت مردم شهرهای کشورمان قرار گیرد.
این مسئول با اشاره به دستورالعمل دوم، اظهار کرد: این دستورالعمل درباره تعیین تکلیف مواد و صنایعی است که میزان خطر آنها بر زندگی و سلامت مردم تاثیر میگذارد که انجام آن نیز به عهده استانداران قرار گرفته و کمیتهای در این رابطه شکل میگیرد تا حدود ۱۰۰ درصد صنایع استان را از نظر میزان خطرات مورد ارزیابی قرار دهد و سازمان پدافند غیرعامل نیز بر این کار نظارت خواهد داشت.
معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ارزیابی تناسب حکومت در اجرای اقدامات پدافند غیرعامل، تاکید کرد: در صورت هرگونه تخلف از سوی مسوولان در این زمینه، نظام بازرسی برای تعیین تکلیف آنها نیز پیشبینی شده است.
منبع: ایرنا