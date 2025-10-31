باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - متجمع پزشکی ناصر در نوار غزه اعلام کرد که پیکرهای ۳۰ نفر از اسرای فلسطینی که در زندانها و بازداشتگاههای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند، در چارچوب توافق آتشبس و تبادل اسرا از طرف صهیونیستی تحویل گرفته شده است.
بر روی پیکرهای شهدایی که قبلا تحویل گرفته شده بودند، آثار واضح شکنجه پیدا بود.
بر اساس توافق آتشبس غزه، رژیم اسرائیل متعهد شده است به ازای تحویل جنازه هر اسیر اسرائیل، پیکر ۱۵ فلسطینی را تحویل دهد. رژیم اسرائیل نیز دوشنبه تأیید کرد که حماس پیکر سیزدهمین اسیر را تحویل داده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه/ الجزیره