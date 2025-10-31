\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06a9\u062b\u0631 \u06af\u0648\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0642\u0631\u0628 \u0639\u0644\u0627\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0646\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u060c \u0645\u06af\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0647 \u06cc\u0627 \u0646\u0627\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0644\u0645\u0633 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n