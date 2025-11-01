عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون تخصصی قیمت خرید تضمینی جو، ذرت و دانه های روغنی مصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: کشاورزان گندمکار در استان های شمال غرب و قسمت هایی از  مرکزی و غرب بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد کشت گندم خود را انجام دادند و مابقی در حال انجام است.

به گفته وی، طی روزهای آینده بخش های نیمه گرمسیر و گرمسیر اقدام به کاشت خواهند کرد، حال به چه وسعتی و شرایطی خواهد بود، آمار آن بعدا مشخص می شود.

هاشمی ادامه داد: هفته گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی قیمت جو، دانه های روغنی و ذرت را مشخص کردیم که بدلیل عدم تشکیل برگزاری جلسه شورا، نرخ های تعیین شده بلاتکلیف مانده است.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با اشاره به تاثیر تاخیر در اعلام قیمت گذاری بر تولید بیان کرد: قیمت گذاری محصولات از سوی دولتی و کشاورز باید براساس برنامه پیش رود چراکه تاخیرها منجر به بلاتکلیفی کشاورزان و اجرای مصوبه الگوی کشت می شود.

وی گفت: هفته گذشته برای محصولات جو، ذرت و دانه های روغنی قیمت مناسبی تصویب شد، حال باید دید شورا چه عکس العملی خواهد داشت.

