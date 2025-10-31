باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، خطیب نمازجمعه تهران در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در دانشگاه تهران برگزار شد با درود و عرض ارادت به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، بر اهمیت بهره‌مندی از دعای مستجاب و توجه به زندگی پاک و عفیفانه تأکید کرد.

وی با اشاره به سخنان امیرالمومنین علیه‌السلام درباره آمادگی برای سفر ابدی گفت: لازم است انسان در مسیر زندگی، سبک‌بار باشد و بهترین توشه، یعنی تقوای الهی، را برای سفر ابدی خود فراهم کند. حجت‌الاسلام اکبری افزودند: زندگی عفیفانه و پاکدامنی نه تنها حق الهی بلکه حق الناس نیز هست و مسؤولیت همه مومنان و نهاد‌های اجتماعی و دولت اسلامی است تا محیطی پاک و عفیف برای جامعه فراهم کنند.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر تهدید دشمنان و شیاطین نسبت به ارزش‌های اخلاقی جامعه تاکید کرد: جامعه اسلامی باید همانند جان شیرین از گوهر ارزشمند عفت حفاظت کرده و آن را پرورش دهد.

وی همچنین زیست عفیفانه را با پیشرفت و تعالی جامعه مرتبط دانستند و تصریح کردند که پیشرفت فردی، خانوادگی و اجتماعی در سایه ایمان و اخلاق امکان‌پذیر است و زیست پاک، زیربنای این پیشرفت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در بخش دیگری از خطبه، مدیریت غریزه جنسی و حفظ عفت را محور اصلی سیر و سلوک اخلاقی و معنوی انسان برشمرد و افزود: کسانی که بتوانند با تقوا و عفت، نفس خود را مدیریت کنند، آزادگی و توان پرواز در مسیر کمال و فضیلت‌ها را پیدا خواهند کرد. ایشان تأکید کردند که زیست عفیفانه محیط اجتماعی، بزرگ‌ترین کمک به رشد اخلاقی و ارتباط با عالم الهی است.

وی در ادامه یادآور شدند که رعایت اصول عفت و پاکدامنی، نه تنها خودسازی فردی بلکه زمینه‌ساز پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی است.

اهمیت محیط پاک و عفیفانه در شکوفایی استعدادهای جوانان

امام جمعه موقت تهران، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته، بر اهمیت فراهم کردن محیط عفیفانه و پاکیزه برای رشد معنوی، اخلاقی و علمی جوانان و نوجوانان تأکید کرد و با اشاره به تأثیر محیط جامعه بر سیر تکامل انسان گفت: اگر جامعه آراسته به پاکیزگی و عفت باشد، استعدادهای مومنین، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، شکوفا می‌شود و آن‌ها می‌توانند به بالاترین درجات فضیلت و معنویت دست یابند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری افزود: مشاهده دانش‌آموزان و نوجوانان، گل‌های بوستان انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که خدای متعال استعدادهای ناب بسیاری در آن‌ها قرار داده است و این استعدادها می‌توانند به انسان‌های بزرگ و تأثیرگذاری همچون شهید سلیمانی، شهید سلامی، شهید تهران‌مقدم و سایر پیشگامان علمی، مقاومت و فرهنگی تبدیل شوند.

امام جمعه موقت تهران با بیان خطرات محیط آلوده و ناهنجار بر سر راه رشد معنوی نوجوانان گفت: اگر زیست عفیفانه رعایت نشود، بسیاری از استعدادهای ناب در همان قدم‌های نخست پرپر می‌شوند و امکان رشد علمی، اخلاقی، معنوی و فکری از آن‌ها گرفته می‌شود. وی ادامه داد: بلوغ زودرس، گرفتار شدن در ناهنجاری‌های جنسی و آلودگی محیط، باعث آسیب به شخصیت و سیر تکامل نوجوانان می‌شود و توانایی آنان برای ارتباط با عالم الهی کاهش می‌یابد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد: برای تربیت مؤمنان قوی که هم ایمان مستحکم داشته باشند و هم فضایل اخلاقی در آن‌ها ریشه‌دار شود، محیط اجتماعی باید پاک و عفیف باشد.

وی تصریح کرد که ممکن است افراد معدودی حتی در محیط آلوده بتوانند پاکی و تقوا را حفظ کنند، اما اکثریت استعدادهای ناب معنوی در چنین محیط‌هایی از بین می‌رود.

امام جمعه موقت تهران در پایان خطاب به معلمان، مربیان، والدین و همه کسانی که در تربیت کودکان و نوجوانان نقش دارند، گفت: فراهم کردن محیط سالم، پاک و عفیفانه، مسیر سیر و سلوک، رشد اخلاقی، علمی و معنوی جوانان را هموار می‌کند و جهاد بزرگ اخلاقی و تربیتی را تسهیل می‌نماید.

وی از خداوند خواستار توفیق برای همه مربیان و والدین در این مسیر شد تا نسل آینده بتواند نقش مؤثر و شایسته‌ای در امتداد انقلاب اسلامی و حمایت از ولی‌الله الاعظم عجل‌الله تعالی فرجه الشریف ایفا کند.

نبرد سرنوشت‌ساز بر سر تربیت دانش‌آموزان و نوجوانان ایرانی

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به ایام روز دانش آموز، بر اهمیت تربیت صحیح و حفاظت از نسل جوان کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به دیدار به بیانات مقام معظم رهبری گفت: دعوا و رویارویی ما با استکبار جهانی بر سر جوانان و نوجوانان کشورمان است. دشمنان تلاش دارند تا دانش‌آموزان ما معتاد، هوسران، اهل لهو و لعب، دارای گسیختگی اخلاقی، فاقد بصیرت و شعور شوند، اما اسلام، قرآن و اهل بیت و انقلاب اسلامی، در پرتو نگاه الهی ولی‌الله الاعظم و نایب بزرگوار ایشان، این جوانان را پاک، باصفا، بلندهمت، صادق، قوی، با شعور، جوانمرد، مقاوم، پیشرو، فعال، مجاهد، با ادب، مهربان، ایثارگر و با اخلاق می‌خواهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری افزود: این نبرد یک نبرد سرنوشت‌ساز است و محور آن مدارس و محیط‌های تربیتی کشور است. دشمنان با هر ابزار ممکن، از جمله انتشار فرهنگ‌های منحرف و حتی ویروس‌های اخلاقی، در تلاشند تا نسل آینده را از مسیر الهی و انقلابی دور کنند. اما نوجوانان و جوانان ایرانی با اقتدا به شهیدان، از جمله ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز، و مدد گرفتن از اولیای خدا و جوانمردان، در این میدان سرنوشت‌ساز موفق خواهند شد.

وی در ادامه تأکید کرد: پیروزی در این جنگ، که جنگ عفت و پاکی در برابر هرزگی و فساد اخلاقی است، با یاری خداوند و تحت راهنمایی ولی‌الله الاعظم محقق خواهد شد و نسل جوان ایران اسلامی همچنان به مسیر تعالی، فضیلت و پایبندی به ارزش‌های الهی و انقلابی خود ادامه خواهد داد.

جامعه تحت فشار اقتصادی، گرانی‌هاست

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به ماجرای پرونده بانک آینده و پیامدهای آن برای اعتماد اجتماعی و امید ملی، از تدابیر دولت‌ شهید رئیسی و دولت کنونی برای بانک آینده تقدیر کرد.

وی همچنین گفت: اقداماتی که در دولت شهید رئیسی آغاز شد و در دولت فعلی با همکاری همه قوا به سرانجام رسید، شایسته قدردانی است، اما تأخیر در اتخاذ چنین تصمیم‌هایی خسارت‌های بزرگی به همراه دارد و نشان‌دهنده ضعف دستگاه‌های نظارتی کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری افزود: عزیزان مطالعه کنند که چرا با وجود این همه دستگاه نظارتی، چنین فسادها و ناترازی‌هایی در این حجم رخ می‌دهد و متأسفانه نمونه‌های مشابه دیگری نیز وجود دارد. دستگاه‌های نظارتی باید شیوه‌های خود را به‌روز کنند و برخورد قاطع و قانونی با مسببان چنین اختلال‌های بزرگی در نظام اقتصادی مورد انتظار است.

امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: جامعه تحت فشار اقتصادی، گرانی‌ها و موج فزاینده تورم قرار دارد و تدابیر آینده‌نگرانه مسئولین در حال اصلاح این شرایط است. حجت‌الاسلام اکبری توضیح داد: بررسی قیمت کالاها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان، واردکنندگان و نهادهای مختلف به وظایف خود عمل کرده‌اند، اما قیمت‌ها در بازار مصرف با سرمایه‌گذاری‌ها و تولید همخوانی ندارد.

وی دلیل اصلی این نابسامانی را فعالیت دلال‌ها و واسطه‌گران عنوان کرد و افزود: این عناصر پست و خائن با زندگی مردم بازی می‌کنند و لازم است با نظارت دقیق و استفاده از فناوری‌های نو، این چرخه مدیریت شود و فساد و ظلم برطرف گردد. سهم توزیع‌کنندگان سالم محفوظ است و خدا به آن‌ها برکت دهد، اما آن‌هایی که به درآمد حلال راضی نیستند و فساد ایجاد می‌کنند، باید شناسایی و با آن‌ها برخورد شود.

لزوم بازخوانی ۱۳ آبان

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه با یادآوری روز ۱۳ آبان گفت: این ایام فرصتی است برای تأمل و بررسی نقش همه نهادها و مردم در صیانت از منابع و ثبات اقتصادی کشور و ضرورت مقابله با فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی.

امام جمعه موقت تهران در ادامه خطبه‌های این هفته با یادآوری روز ۱۳ آبان، این ایام را فرصتی برای تأمل و بررسی نقش همه نهادها و مردم در صیانت از منابع و ثبات اقتصادی کشور و ضرورت مقابله با فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی دانستند.

وی افزود: ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، فرصتی برای بازخوانی رویارویی تاریخی ملت ایران با استکبار جهانی به رهبری آمریکا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به رویدادهای تاریخی گفت: از سال ۱۳۴۳، اتفاقات ۱۳ آبان، کشتار دانش‌آموزان در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، همه نشان‌دهنده خباثت و طراحی‌های شیطان بزرگ علیه ملت ایران است. دشمنی ایالات متحده و رژیم استکباری آن با ملت ایران جریان تازه‌ای نیست و ریشه آن به کودتای ۲۸ مرداد باز می‌گردد و تاکنون ادامه دارد.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته این است که ملت ایران در حالی که در جریان مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای با آمریکا بود، شاهد حمله رژیم صهیونیستی، که ابزار و سگ هار استکبار جهانی است، به ملت خود بود. نسل جدید و دانش‌آموزان عزیز ما این خباثت و دشمنی را با چشم خود مشاهده کردند.

وی در ادامه تأکید کرد: روز ۱۳ آبان باید به‌عنوان نماد مقاومت، بصیرت و هوشیاری نسل جوان در برابر دشمنان ملت ایران و ضرورت حفظ استقلال، منابع و امنیت کشور مورد بازخوانی و تأکید قرار گیرد.

آمریکایی‌ها حاضرند برای منافع خود، شرف و جان مردم جهان را قربانی کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به جایگاه ملت ایران در مواجهه با استکبار جهانی، تأکید کرد که هویت مستقل، بالنده و قوی ایران، با آموزه‌های اسلامی و انقلاب اسلامی شکل گرفته و مسیر پیشرفت را با سرعت طی می‌کند.

وی با اشاره به تاریخچه رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، اقدامی بزرگ و انقلابی بود که از سوی امام، بزرگ‌تر از انقلاب اول معرفی شد و نه تنها تنش‌آفرین نبود بلکه بسیاری از تهدیدات علیه ملت ایران را کاهش داد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری افزود: ما با ماهیت شوم و دست‌اندازی استکبار جهانی رو‌به‌رو هستیم؛ آمریکایی‌ها حاضرند برای منافع خود، شرف و جان مردم جهان را قربانی کنند. ملت ایران، اما به تربیت مکتب اباعبدالله الحسین علیه‌السلام زیر بار ذلت نمی‌رود و استقلال، شرف و عزت خود را نمی‌فروشد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به درس‌های دفاع مقدس و مقاومت ۱۲ روزه گفت: وحدت، انسجام و یکپارچگی ملت ایران، همراه با تقویت قوای سخت‌افزاری، از جمله قدرت موشکی، موجب شد تا ملت ما بتواند استکبار جهانی را به زانو درآورد. این تجربه نشان می‌دهد که مقاومت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، در پرتو وحدت و قدرت، کلید موفقیت است.

وی در ادامه به دانش‌آموزان و نسل جوان تأکید کرد: امروز حضور دانش‌آموزان در نماز جمعه، مشارکت در قرآن‌خوانی و صفا دادن به نماز، نشانه امیدبخش آینده ایران اسلامی است و یادآوری می‌کند که نسل جدید باید پایبند به ارزش‌ها و مقاومت در برابر دشمنان ملت باشد.

مقاومت محور فلسطین و شهدای غزه معادلات استکبار در غرب آسیا را بر هم زده‌اند

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری خطیب جمعه تهران و امام جمعه موقت تهران، در ادامه به زبان عربی با اشاره به اهمیت مقاومت و ایستادگی ملت‌های منطقه، تأکید کرد که شهدا و مجاهدان فلسطینی به ویژه یحیی السنوار، اسماعیل هنیه و دیگر مبارزان، تمامی معادلات استکبار در غرب آسیا را بر هم زده‌اند.

وی با تأکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: این مقاومت نه تنها به دشمنان منطقه آسیب زده بلکه مسیر تحقق اهداف مستقل و قوی ملت‌های منطقه را تسهیل کرده است.» حجت‌الاسلام اکبری افزود: «ماهیت خبیث و خباثت‌آمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و آنان آتش‌بس‌ها را نقض می‌کنند و به جنایات خود ادامه می‌دهند.

امام جمعه موقت تهران ضمن ستایش تلاش‌های گروه‌های مقاومت، بیان کردند: «حماس و جهاد اسلامی، حزب‌الله و رهبری سید حسن نصرالله، همچنین تدابیر حکیمانه شیخ نعیم قاسم، نمونه‌ای از ایستادگی و شجاعت نیرو‌های مقاومت است. انصارالله و سایر محور‌های مقاومت در کنار فلسطین ایستاده‌اند و در عرصه‌های نظامی و دیپلماسی پیروزی‌های بزرگی کسب کرده‌اند.»

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در پایان تأکید کرد: نسل جدید، به ویژه دانش‌آموزان و جوانان، باید با الگوگیری از این مقاومت و شهدای مظلوم غزه، پایبند به ارزش‌های اسلامی و مقاومت در برابر استکبار جهانی باشند و تا تحقق آزادی و امنیت کامل فلسطین در کنار مقاومت بایستند.