شی جین پینگ، رئیسجمهور چین در اولین دیدار دوجانبه خود پس از هشت سال، از مارک کارنی، نخستوزیر کانادا دعوت کرد تا از چین بازدید کند. این اظهارات در اجلاس اپک در گیونگجو کره جنوبی مطرح شد و نشان دهنده بهبود نسبی روابطی است که از سال ۲۰۱۸ تیره شده است.
شی با اشاره به «روند توسعه مثبت» ابراز خوش بینی کرد و گفت که چین آماده است تا روابط را «به مسیر درست بازگرداند». کارنی با پذیرش این دعوت، بر لزوم «گفتوگوی سازنده و عملگرایانه» برای حل اختلافات فعلی تأکید کرد.
کشورهای آنها اخیراً تعرفههایی را بر فولاد و کانولا مبادله کردند و تنشهای تجاری که پیش از این توسط کمپین تعرفه جهانی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تشدید شده بود را تشدید کردند.
منبع: خبرگزاری فرانسه