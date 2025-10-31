باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله سید ناصر محمدی، امام جمعه موقت یزد، در خطبههای نماز جمعه این هفته یزد ضمن سفارش مردم به تقوا، به جایگاه والای استغفار در قرآن اشاره کرد و گفت: خداوند در قرآن کریم بارها به بندگان خود امر فرموده است که استغفار کنند، و برای این ذکر آثار و برکات فراوانی برشمرده است. از جمله در آیهای میفرماید: استغفار کنید تا باران بر شما ببارد.
امام جمعه موقت یزد افزود: استغفار به معنای طلب بخشش و توبه از گناه است، و خداوند وعده داده است، اگر مردم استغفار نمایند، بسیاری از نعمتها شامل حال آنان خواهد شد.
وی با بیان اینکه همه باید اهل توبه و بازگشت به سوی خدا باشیم، گفت: اگر میخواهیم گرفتاریهای دنیا برطرف شود و در آخرت به سعادت برسیم، باید از گناهانی که در جامعه رایج شده است دست برداریم و همواره ذکر استغفار بر زبان داشته باشیم.
آیتالله محمدی با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیهالسلام اظهار داشت: در روایت آمده است «اکثروا الاستغفار فإنّه یُقَلّب الرزق»؛ زیاد استغفار کنید تا روزی شما افزایش یابد. وی افزود: بسیاری از مشکلات معیشتی و کمبود برکات به خاطر غفلت از استغفار و خضوع در برابر خداوند متعال است.
امام جمعه موقت یزد در ادامه به وضعیت کمبارشیهای اخیر اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی لازم است سنت نبوی را زنده کنیم. سنت پیامبر اکرم صلیالله علیه وآله این بود که در هنگام خشکسالی و کمبارشی، نماز باران اقامه میکردند. امروز نیز وظیفه ماست که دعا و استغفار کنیم و از خداوند طلب رحمت نماییم.
وی تأکید کرد: اینکه آیا دعای ما مستجاب شود یا نه، در اختیار خداوند است، اما حتی اگر نتیجه ظاهری ندهد، حکمتهایی در پس آن نهفته است.
فتنههای تاریخ و درسهای عبرتآموز برای امروز
در خطبه دوم، آیتالله محمدی به رویداد ننگین نهم آبان در تاریخ کشور اشاره کرد و گفت: صد سال پیش، در نهم آبان ۱۳۰۴، سلسله خائن پهلوی در ایران آغاز شد؛ سلسلهای که هیچ حکومتی به اندازه آن در حق این ملت خیانت نکرد. آنها در واقع ژاندارم جنایتکاران خارجی بودند و کشور را در خدمت استعمار قرار دادند.
وی با بیان اینکه امروز نیز برخی در ادامه همان راه خیانت به ملت، متوسل به رژیم صهیونیستی شدهاند تا علیه ایران توطئه کنند و حتی نقشه تجزیه کشور و واگذاری بخشی از سرزمین به رژیم اسرائیل را در سر دارند، تأکید کرد: خیانت از این بزرگتر وجود ندارد.
آیتالله محمدی در ادامه به مناسبت دهم جمادیالثانی، آغاز جنگ جمل، اشاره کرد و گفت: باید از تاریخ عبرت گرفت تا چنین فتنههایی دیگر تکرار نشود. جنگ جمل، جنگی بود که در برابر امام برحق، امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، برپا شد و در آن هزاران مسلمان به خاک و خون کشیده شدند. این جنگ، نتیجه هوای نفس و قدرتطلبی گروهی بود که به جای اطاعت از امام، هوای دل خود را پیروی کردند.
وی همچنین به مناسبت سیزدهم جمادیالثانی، بنا بر روایتی، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها پرداخت و گفت: زندگانی آن بانوی بزرگ، سرشار از درسها و الگوهای الهی و انقلابی است. ایشان بانویی استکبارستیز و طاغوتستیز بود که در برابر ظلم ایستاد و دشمنان حق را رسوا کرد.
امام جمعه موقت یزد خاطرنشان کرد: حضرت زهرا سلاماللهعلیها سه اقدام بزرگ انجام دادند؛ نخست روشنگری در دوران فتنه، دوم افشاگری در برابر باطل، و سوم شهادت در راه خدا. این سه درس ماندگار، مسیر مؤمنان و انقلابیون را در همه زمانها نشان میدهد.
تجلیل از روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
آیتالله محمدی در پایان خطبههای نماز جمعه به مناسبتهای روز ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: این روز، روز استکبارستیزی و مبارزه ملت ایران با ظلم و تجاوز بیگانگان است. در این روز سه رویداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی رخ داده است:
نخست، در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه توسط رژیم پهلوی.
دوم، در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ شهادت جمعی از دانشآموزان انقلابی در برابر رژیم ستمشاهی.
و سوم، در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام.
وی با رد ادعاهای برخی افراد ناآگاه یا خائن که این اقدام را منشأ دشمنی آمریکا با ایران میدانند، تصریح کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران از سالها قبل آغاز شده بود؛ از ظلمها، دخالتها و کودتاهایی که علیه مردم ایران انجام دادند. امام خمینی (ره) فرمودند این حرکت بزرگ ملت، در حقیقت انقلاب دوم بود.
