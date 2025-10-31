رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در پی افشای فیلمی از بدرفتاری با اسیران فلسطینی در بازداشتگاه «سدی تیمان»، دادستان کل نظامی این رژیم را برکنار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی افشای فیلمی که بدرفتاری با اسیران فلسطینی در بازداشتگاه «سدی تیمان» را نشان می‌داد، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، دادستان کل نظامی این رژیم را برکنار کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که تحقیقات جنایی توسط دادستانی کل اسرائیل درباره چگونگی افشای این ویدیو آغاز شده است.

بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، سرلشکر «یفعات تومر یروشالمی»، دادستان کل نظامی، پس از آن که بازرسان بررسی کردند آیا اعضای دفتر وی در افشا و انتشار ویدئو دست داشته‌اند یا خیر، درخواست مرخصی کرد.

«یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم اسرائیل نیز با اشاره تلویحی به برکناری این مقام و عدم بازگشت وی به کار، اعلام کرد که تصمیم گرفته شده تا تومر یروشالمی به مرخصی برود.

فیلم افشاشده از بازداشتگاه سدی تیمان که برای اولین بار در آگوست ۲۰۲۴ از کانال ۱۲ اسرائیل پخش شد، صحنه‌هایی از آزار جنسی یک زندانی فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی را نشان می‌دهد، در حالی که حدود بیست زندانی دیگر در همان نزدیکی بر روی زمین افتاده‌اند. این تصاویر موجی از اعتراضات بین‌المللی را برانگیخته است.

دادستانی کل اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات جنایی را در مورد تخلفات مربوط به انتشار این ویدیو آغاز کرده و اقدامات تحقیقاتی مختلفی در طول ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است. این دفتر تأکید کرد که به دلیل ادامه تحقیقات، جزئیات بیشتری ارائه نخواهد داد.

این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که پیشتر نیز گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر توسط نیرو‌های اسرائیلی در بازداشتگاه‌های مختلف منتشر شده بود.

منبع: جروزالم پست

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
باید این مستندات در کل دنیا پخش شود مردم دنیا بفهمند حقوق بشر اسرائیل چیست
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
