باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۱:۴۱ بامداد امروز (جمعه)، حادثه برخورد دو دستگاه خودرو در مسیر غرب به شرق اتوبان کرج، بعد از آزادگان، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی تهران اطلاع داده شد.

به گفته وی، بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی از دو مسیر مختلف به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی ادامه داد: در محل مشاهده شد یک دستگاه نیسان و یک دستگاه پژو پرشیا با یکدیگر برخورد کرده‌اند. در قسمت عقب خودروی نیسان ۱۳ نفر و یک راننده حضور داشتند که در اثر شدت برخورد، تعدادی از سرنشینان از خودرو به بیرون پرتاب شده بودند.

وی افزود: در مجموع ۱۴ نفر به اورژانس تحویل داده شدند که متأسفانه مرگ سه نفر از آنان در محل توسط عوامل اورژانس تأیید شد. ۱۱ نفر دیگر نیز مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

ملکی در پایان گفت: محل حادثه برای بررسی علت دقیق سانحه تحویل عوامل پلیس راهور شد و خودرو‌های آسیب‌دیده نیز به محل امن منتقل شدند.

بنابر این گزارش، شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس تهران نیز گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۷ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۲ خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: در این حادثه، مجموعاً ۱۴ نفر دچار آسیب‌دیدگی شدند که توسط کارشناسان اورژانس استان تهران اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام شد.

تبریزی افزود: ۱۰ نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان‌های شهید فیاض‌بخش و شهید سردار سلیمانی منتقل شدند. یک نفر نیر در محل درمان سرپایی شد و متأسفانه ۳ نفر در صحنه حادثه فوت کردند.