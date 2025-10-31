سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع سانحه شدید رانندگی در اتوبان کرج-آزادگان خبر داد و گفت: در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۱:۴۱ بامداد امروز (جمعه)، حادثه برخورد دو دستگاه خودرو در مسیر غرب به شرق اتوبان کرج، بعد از آزادگان، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی تهران اطلاع داده شد.

به گفته وی، بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی از دو مسیر مختلف به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی ادامه داد: در محل مشاهده شد یک دستگاه نیسان و یک دستگاه پژو پرشیا با یکدیگر برخورد کرده‌اند. در قسمت عقب خودروی نیسان ۱۳ نفر و یک راننده حضور داشتند که در اثر شدت برخورد، تعدادی از سرنشینان از خودرو به بیرون پرتاب شده بودند.

وی افزود: در مجموع ۱۴ نفر به اورژانس تحویل داده شدند که متأسفانه مرگ سه نفر از آنان در محل توسط عوامل اورژانس تأیید شد. ۱۱ نفر دیگر نیز مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

 ملکی در پایان گفت: محل حادثه برای بررسی علت دقیق سانحه تحویل عوامل پلیس راهور شد و خودرو‌های آسیب‌دیده نیز به محل امن منتقل شدند.

بنابر این گزارش، شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس تهران نیز گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۷ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۲ خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: در این حادثه، مجموعاً ۱۴ نفر دچار آسیب‌دیدگی شدند که توسط کارشناسان اورژانس استان تهران اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام شد.

تبریزی افزود: ۱۰ نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان‌های شهید فیاض‌بخش و شهید سردار سلیمانی منتقل شدند. یک نفر نیر در محل درمان سرپایی شد و متأسفانه ۳ نفر در صحنه حادثه فوت کردند.

برچسب ها: سازمان آتش نشانی ، تصادف رانندگی
خبرهای مرتبط
برخورد پژوپارس با گاردیل و پژو ۲۰۷/ یک نفر فوت شد
حریق یک کارگاه مبل سازی در خیابان مرتضی‌گرد تهران
حریق شرق تهران مربوط به انبار ضایعات بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
از قدیم میگن هر چی سنگه مال پای لنگه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
نیسان یا اتوبوس خدا رحم کند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
درسته کیفت خودروهای داخلی خوب نیست
درسته که جاده ها از کیفت خوبی برخوردار نيستند
جسارت منو ببخشید همراه با این بی کیفیت ها راننده
متخلف فاقد فهم و شعور کامل هست ضمن اینکه اگر
از حادثه جون سالم به در ببرد مجدد تکرار حادثه دیگه
رقم خواهد خورد و آمار تصادفات هر ساله افزایش بيشتري خواهد داشت
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
13نفر پشت نیسان ! یکنفر هم نباید پشت ماشین باری بشیند.
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
مجبورن وگرنه کی دلش نمیاد پشت مازراتی نشینه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
هنوز که هنوز هست کسی متوجه اینگونه حوادث تلخ و ناگوار تصادفات با این حجم از تلفات و خسارات در این چند روز اخیر نشده اند !! و ما هر روز شاهد تصادفات از زنجیره ایی گرفته تا واژگونی خودروها و غیره در همه جاده های کشور شاهد هستیم ولی واقعا جای تعجب و بهت آور است که در جاده ها چه خبر است ؟!!!
واقعا همه چیز شبیه عملیات های انتحاری مثلا از پیش برنامه ریزی شده است !! چون یک مدتی هیچ اخباری از اینچنین حوادثی را نداریم ولی بعد یهویی در یک مدت زمان معین یا تعیین شده در تمام جاده های کشور حوادث تصادفی با شدت های بسیار بالا روبرو می شویم !!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
باید عزای عمومی اعلام بشه
۱۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
چراغ عقب به تنهایی برای ماشینها کافی نیست چون تو شب با چراغ نمیشه فاصله خودروی جلویی رو بطور دقیق فهمید و باید عین پلاک ، کل صندوق عقب نور پردازی بشه
۴
۳
پاسخ دادن
کولیوند: آماده هرگونه همکاری و کمک به مردم سیل‌زده دومینیکن هستیم
مهمترین مسئله‌ای که در هنگام وقوع بحران باید به آن توجه کرد + فیلم
استاندار: پروژه انتقال آب از لار به تهران تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد
۳۰ میلیون یورو برای واردات تجهیزات پزشکی و ویلچر موردنیاز ایثارگران اختصاص یافت
اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در بیشتر جاده‌های کشور
باید‌های توجه به کودک درون + فیلم
آخرین اخبار
باید‌های توجه به کودک درون + فیلم
کولیوند: آماده هرگونه همکاری و کمک به مردم سیل‌زده دومینیکن هستیم
اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در بیشتر جاده‌های کشور
استاندار: پروژه انتقال آب از لار به تهران تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد
۳۰ میلیون یورو برای واردات تجهیزات پزشکی و ویلچر موردنیاز ایثارگران اختصاص یافت
مهمترین مسئله‌ای که در هنگام وقوع بحران باید به آن توجه کرد + فیلم
ماجرای برداشتن گامی بزرگ برای زوج‌هایی که توان برگزاری مراسم ازدواج نداشتند + فیلم
تشدید برخورد با صنوف آلاینده در تهران/ بررسی بیش از ۴۹۰ پرونده صنفی
اجرای مستمر طرح پایش در زندان‌های استان تهران/ آزادی ۳۱۵ مددجو از زندان قزلحصار
برخورد مرگبار نیسان و پرشیا در اتوبان کرج؛ سه کشته و ۱۱ مصدوم
هشدار سازمان بازرسی به وزارت جهاد کشاورزی
بهره‌برداری از اتوبوس‌های برقی ۲۶ و ۱۸ متری، بزودی انجام می‌شود
اراذل و اوباش پارک ارم دستگیر شدند
دفاع از حقوق معلولان خوشایند برخی نبود
اعتبار ۳۰ میلیون یورویی برای واردات تجهیزات پزشکی ایثارگران
هدیه ۳۵هکتاری به مردم پایتخت با تبدیل پادگان ۰۶ به بوستان
ترکیب خطاها، عامل مرگ در بزرگراه‌ها/ ۴ تصادف مرگبار طی یک هفته در پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی ویژه در محور‌های شمالی/ چالوس بسته و هراز زیر کنترل کامل پلیس
هوای پایتخت قابل قبول است
فعالان خانواده و جمعیت، مدافعان آینده ایران هستند