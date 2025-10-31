حمله به خبرنگار اسرائیلی در محله یهودیان حریدی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06f1\u06f2 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u0647\u0648\u062f\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0631\u0627\u0637\u06cc (\u062d\u0631\u06cc\u062f\u06cc) \u0647\u062f\u0641 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n