حمله به خبرنگار اسرائیلی در محله یهودیان حریدی + فیلم

خبرنگار اسرائیلی در هنگام تهیه گزارش هدف حمله جمعی از یهودیان افراطی قرار گرفت‌

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرنگار شبکه ۱۲ اسرائیل هنگام تهیه گزارش در یکی از محله‌های یهودیان افراطی (حریدی) هدف حمله جمعی قرار گرفت.

باز شدن پای اتاق عمل به مسابقه بزرگ «۱۰۰» + فیلم
۱۵۱۴

باز شدن پای اتاق عمل به مسابقه بزرگ «۱۰۰» + فیلم
۰۹ . آبان . ۱۴۰۴

۰۹ . آبان . ۱۴۰۴
بدون تعارف با پرستاران با شهامت در حملۀ رژیم صهیونیستی به تجریش + فیلم
۱۲۴۳

بدون تعارف با پرستاران با شهامت در حملۀ رژیم صهیونیستی به تجریش + فیلم
۰۹ . آبان . ۱۴۰۴

۰۹ . آبان . ۱۴۰۴
مجروح شدن ده‌ها مسافر در پی بروز حادثه برای هواپیمای یک شرکت آمریکایی + فیلم
۷۴۷

مجروح شدن ده‌ها مسافر در پی بروز حادثه برای هواپیمای یک شرکت آمریکایی + فیلم
۰۹ . آبان . ۱۴۰۴

۰۹ . آبان . ۱۴۰۴
نگاهی به تاریخچه هالووین + فیلم
۶۷۹

نگاهی به تاریخچه هالووین + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۴
شرایط فعلی اسرائیلی‌ها از زبان یک صهیونیست + فیلم
۵۵۹

شرایط فعلی اسرائیلی‌ها از زبان یک صهیونیست + فیلم
۰۹ . آبان . ۱۴۰۴

۰۹ . آبان . ۱۴۰۴
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خوب نباید بی حجاب ظاهر می‌شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
هیشکی از بی‌حجابا خوشش نمیاد !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
طبیعی است از یک مشت سگ وحشی انتظار انسان بودن را دارید
